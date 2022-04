Dichter Rauch quoll auch nach dem Löschen des eigentlichen Brandes noch aus dem Wald bei Pente. FOTO: Björn Dieckmann 1500 Quadratmeter in Pente Erster Waldbrand in Bramsche in diesem Sommer Von Björn Dieckmann | 18.07.2013, 17:04 Uhr

Die anhaltende Trockenheit hat heute am frühen Nachmittag zum ersten Waldbrand dieses Sommers im Bramscher Raum geführt. In Pente an der Hollager Straße hatte eine Fläche entzündet, die nach Angaben der Polizei rund 1500 Quadratmeter groß war..