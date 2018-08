knap/pm Bramsche. Nach intensiver Suche sind die Verantwortlichen der Ademax Red Devils fündig geworden und haben mit Cameron Coleman einen neuen US-Amerikaner für die Saison 2018/19 verpflichtet. Der 26-Jährige stammt aus Allen, Texas und ist 2,01 Meter groß.

Coleman spielte bis 2017 am York College (National Association of Intercollegiate Athletics) im US-Bundesstaat Nebraska. Dort erzielte er in seinem letzten Jahr durchschnittlich 15,6 Punkte und angelte sich 8,3 Rebounds. Der Flügelspieler wurde während seiner College-Laufbahn zwei Mal zum „All-American“, der Bestenauswahl seines College-Verbandes, gewählt und ist der zweitbeste Scorer in der Historie des York Colleges.

Auf beiden Flügelpositionen

Momentan spielt Coleman, der bei den Red Devils auf beiden Forward-Positionen eingesetzt werden wird, in Australien mit den St. George Saints in den Playoffs der semiprofessionellen Warath League. Ende August 2018 wird der US-Amerikaner in Bramsche eintreffen.

Teammanager Gunnar Elsemann sagt zur Personalie Coleman: „Cameron ist der Spielertyp, den wir noch für unser neu formiertes Team gesucht haben. Er ist ein sehr athletischer Spielertyp, der es gerne mal krachen lässt. Nachdem wir ihn kontaktiert hatten, ob er im nächsten Jahr in Bramsche spielen möchte, hat er nicht lange gezögert, und uns sofort seine Zusage gegeben. Er wird sich nach dem letzten Spiel in Australien auf den Weg nach Bramsche machen.“

Coleman äußert sich zum TuS wie folgt: „Ich freue mich sehr, ein Red Devil zu werden, und ich bin bereit, die Kultur Deutschlands und seine Menschen kennenzulernen. Ich habe gesehen, dass unsere Fans wundervoll sind, einen intensiven Teamgeist haben und immer voll hinter dem Team stehen. Ihre Energie wird uns helfen, die Meisterschaft nach Hause zu holen. Ich erwarte, dass das Team und ich während der Saison als Spieler und Menschen zusammen wachsen werden.“