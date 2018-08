Mit der neuen Textilsauna direkt im Hallenbad wollen Jürgen Brüggemann (links) und Jörg Kampmeyer die Hemmschwelle zum Saunabesuch reduzieren. Fotos: Holger Schulze

Bramsche. Am Dienstag, 7. August 2018, öffnet das Hase Bad in Bramsche ab 6.30 Uhr wieder seine Türen. Die umfangreichen Arbeiten in der diesjährigen Schließungszeit sind abgeschlossen und das Hase Bad hat einiges an neuen Attraktionen wie eine Textilsauna zu bieten.