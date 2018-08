Bramsche. Mit den Ferien geht auch die politische Sommerpause in Bramsche zu Ende. Noch vor der nächsten Ortsratsrunde kommt der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt zusammen. Ein Überblick über die nächsten Termine.

Der Ausschuss kommt am Donnerstag, 9. August, bereits um 17 Uhr im Ratssitzungssaal des Rathauses zusammen. Ein Thema steht dabei klar im Mittelpunkt: Der Bebauungsplan für die Erweiterung des Schleptruper Industrie- und Gewerbegebietes um den Eiker Esch soll erneut ausgelegt werden. Schon am 23. August um 18 Uhr kommt der Ausschuss erneut zusammen. Für diesen Termin liegt die Tagesordnung allerdings noch nicht vor.

Thema Hundefreilauf

Die Reihe der Ortsratssitzungen eröffnet am Montag, 13. August, um 18 Uhr der Ortsrat Bramsche. Neben einer Reihe von Zuschussanträgen steht hier das Thema Hundefreilauf auf der Tagesordnung. Die Stadt möchte dafür eine Fläche zwischen Nordtangente und Klärwerk vorsehen. Die FDP-Fraktion bringt dagegen einen Antrag ein, von 8 bis 11 Uhr den Leinenzwang für Hunde am Hasesee aufzuheben. In den Vormittagsstunden seien ohnehin fast ausschließlich Hundehalter am See unterwegs. Für Menschen, die Angst vor Hunden haben, sei es zumutbar, den See in diesen drei Stunden zu meiden, heißt es in der Begründung. Die Befreiung vom Leinenzwang soll nicht in der Brut- und Setzzeit vom 1. April bis 15. Juli gelten.

Weitere Sitzungen

Am Dienstag, 14,. August, kommt um 18 Uhr der Ortsrat Achmer im Feuerwehrgerätehaus zusammen. Auch hier sind mehrere Zuschussanträge zu beraten, außerdem gibt es Informationen zur Friedhofskapelle in Achmer.

Nur terminiert, aber noch nicht mit einer Tagesordnung versehen sind die anderen Ortsratssitzungen im August. So kommt der Ortsrat Ueffeln am Montag, 20. August, um 18.30 Uhr im Gemeindehaus St. Marien zusammen. Der Ortsrat Schleptrup tagt am Mittwoch, 22. August, ab 19 Uhr im Clubhaus des TuS Engter. Der Ortsrat Sögeln tagt am Montag, 27. August, um 19 Uhr im Dorftreff, der Ortsrat Epe am Dienstag, 28. August, um 19 Uhr im Dorftreff Epe. Der Ortsrat Kalkriese kommt am Mittwoch, 29. August, um 18.30 Uhr im Gasthaus „Varusdeele“ zusammen, der Ortsrat Lappenstuhl am Donnerstag, 30. August, um 19 Uhr im Siedlertreff.