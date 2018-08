Partystimmung in der Scheune: Szenen von der Scheunenfete der Landjugend Engter 2017. Foto: Holger Schulze

Engter.. Am kommenden Samstag, 11. August, steht in Engter wieder der Höhepunkt im dörflichen Veranstaltungskalender an: die Scheunenfete auf dem Hof Brüggemann.