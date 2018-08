Stadt Bramsche untersagt vorläufig Nutzung des Grills am Hasesee MEC öffnen

Den Grillplatz am Hasesee hat Matthias Hintz vom Ordnungsamt am Freitag offiziell gesperrt. Foto: Heiner Beinke

Bramsche. Wegen der Trockenheit und der damit einhergehenden Brandgefahr ist die Nutzung des öffentlichen Grills am Hasesee seit Freitag verboten. Darauf weist ein Schild hin, dass Matthias Hintz vom Ordnungsamt am Vormittag am Grill angebracht hat.