Ein erster Container ist vor dem früheren Telepoint-Markt aufgebaut. Ab Montag wird an der Maschstraße ausgeräumt, anschließend ziehen Euronics XXL und Action ein. Foto: Marcus Alwes

Bramsche. Der Mietvertrag ist offenbar immer noch nicht unterzeichnet, aber er gilt zwischen den beteiligten Parteien als fertig ausgehandelt. Und so ist vor dem früheren Telepoint-Gebäude an der Maschstraße in Bramsche inzwischen ein erster Container aufgestellt worden, damit dort am Montag die Aufräum- und Umbauarbeiten beginnen können. Euronics XXL und Action wollen einziehen.