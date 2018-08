Weitgehend fertiggestellt ist der von der Fahrbahn abgesetzte Geh- und Radweg an der Bramscher Allee. Fotos: Heiner Beinke

Engter. Der Ausbau der Bramscher Allee in Engter nimmt erste Formen an. Der Geh- und Radweg vom künftigen Kreisel bis zur Einmündung in die Bundesstraße ist schon angelegt. Nächste Woche soll es auch am Kreisel weitergehen.