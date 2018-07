Auf dem Biohof Kruse wird wieder in der Reihe Sommerflimmern der Film „Sommerhäuser“ gezeigt. Foto: LVO

Pente. Kino auf dem Bauernhof gibt es am Samstag, 4. August auf dem Biohof Kruse in Pente. In der Reihe „Sommerflimmern“ wird ab 19.30 Uhr der Film „Sommerhäuser“ gezeigt.