Feuer auf dem Dach des neuen Dallmann-Gebäudes in Engter

Das neue Werkstattgebäude der Firma Dallmann in Engter wurde bei dem Feuer auf dem Dach beschädigt. Foto: Heiner Beinke

Engter. Bei Arbeiten am Dach des neuen Werkstattgebäudes der Firma Dallmann in Engter ist am Montagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Zwei Arbeiter wurden verletzt.