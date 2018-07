Die knappste Entscheidung bei den Sportlerinnen gewann Lisa Heinze, die auch absolut die meisten Stimmen bekam. Archivofoto: Sascha Knapek

Bramsche. Die Ü60-Fußballer des TuS Engter, die Turnerin Lisa Heinze und der Radsportler Pascal Dörr sind Bramsches neue Sportler des Jahres. Bei einem Festakt in der Mehrzweckhalle in Kalkriese bekamen sie am Samstagabend ihre Bramscher Rosen in Gold überreicht.