Ballenpresse und Stoppelfeld in Bramsche in Brand geraten

Eine Ballenpresse und ein Stoppelfeld sind am Donnerstagabend in Bramsche-Achmer in Brand geraten. Foto: NWM-TV

Bramsche. Eine Ballenpresse und ein Stoppelfeld sind am Donnerstagabend in Bramsche-Achmer in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.