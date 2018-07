maa/pm Kalkriese. Kreativität ist in den kommenden Tagen rund um das Varusschlachtgelände gefragt. Im Museumspark in Kalkriese können Kinder ab zehn Jahren, Familien und Kleingruppen vom 30. Juli bis zum 10. August jetzt ihre eigenen Götterbilder schnitzen. Die Varusschlacht GmbH und unsere Redaktion verlosen dazu 5x 2 Plätze in einem der Tageskurse.

Odin, Thor & Co. – unter Anleitung des Osnabrücker Holzbildhauers Franz Greife entstehen in der Schnitzwerkstatt nach dem Vorbild germanischer Götterbilder eigene Holzfiguren, die am Ende präsentiert und prämiert werden. Kinder, Jugendliche und andere Interessenten können sich ab sofort anmelden (Buchungsservice unter Telefon 05468/9204200) bzw. ihr Glück zunächst bei unserer Verlosung versuchen. Für den 1. August (10 bis 16 Uhr) sind im Museum und Park Kalkriese die entsprechenden, für die Gewinner kostenlosen Plätze reserviert.

Anlass für die diesjährige Sommerferienaktion ist die aktuelle Kalkrieser Sonderausstellung „Götter, Glaube und Germanen“. Vor allem die Götter spielten im Alltag der Germanen eine große Rolle. In der Ausstellung zeigen viele Fundstücke die Verehrung. Figürchen der Walküren aus der Wikingerzeit, formschöne Fibeln und überlebensgroße Holzgötzen vom dänischen Fundplatz Tissö. Die Darstellungen in der Ausstellung sind dabei Vorbild und Grundlage für die Kalkrieser Schnitzwerkstatt. In deren Rahmen wird übrigens auch immer die Sonderausstellung zu den Germanen besucht.

So läuft die Verlosung:

Wer an der Verlosung der 5x 2 Plätze teilnehmen möchte, schickt eine E-Mail an sarah-kristin.mueller@kalkriese-varusschlacht.de und gibt darin neben dem Stichwort „Schnitzwerkstatt 1. August“ seinen Vor- und Nachnamen, die vollständige Postanschrift sowie sein Alter an. Aus dem Kreis aller Einsender werden die fünf Gewinner dann ausgelost. Einsendeschluss ist Montag, 23. Juli 2018, um 18 Uhr. Die Gewinner werden von der Varusschlacht GmbH benachrichtigt. Der Rechtsweg ist bei dieser Verlosung ausgeschlossen.