Bramsche. Das Kino „Universum“ in Bramsche hat ab Donnerstag, 19. Juli 2018, nach Sanierungsarbeiten wieder geöffnet.

Energetische Maßnahmen, die Verbesserung des Brandschutzes und neue Elektroinstallationen standen im Mittelpunkt, seit das Kino Mitte Juni für die Arbeiten geschlossen wurde. „Von den meisten Arbeiten wird der Zuschauer nichts bemerken“, heißt es deshalb auch im neuen Programmflyer des Kinos. Auffallen wird Besuchern aber, dass der Kinosaal neu gestrichen wurde.

Ab Donnerstag bis kommenden Mittwoch, 25. Juli, wird abends um 20 Uhr der Film „Ocean‘s 8“ gezeigt. Am ersten Abend, also am 19. Juli erhält jeder Besucher anlässlich der Wiedereröffnung ein Freigetränk, kündigt das „Universum“ an. Von Freitag, 20. Juli, bis Sonntag, 22. Juli, läuft zudem nachmittags um 16 Uhr „Luis und die Aliens 3D“.