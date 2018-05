maa/pm Kalkriese. Im Rahmen der hochkarätigen Sonderausstellung „Glaube, Götter und Germanen“ im Museum der Varusschlacht in Kalkriese sind auch eine Reihe von bedeutenden Exponaten aus unserer Region zu sehen. Sie sind ebenfalls Zeugnisse der kultischen Rituale und Götterbilder im ersten Jahrtausend nach Christi Geburt.

„Wir haben einen regionalen Akzent gesetzt und rücken anhand von Exponaten, wie zum Beispiel dem Brunnenfund von Bad Pyrmont, die germanischen Glaubenswelten in Norddeutschland in den Mittelpunkt“, so Dr. Joseph Rottmann, Geschäftsführer Varusschlacht im Osnabrücker Land. Aber auch eine Entdeckung aus den Moorgebieten im Altkreis Wittlage spielt in Kalkriese, wo die Sonderausstellung noch bis zum 28. Oktober zu sehen sein wird, eine ganz bedeutende Rolle.

Die Männer aus Hunteburg: Ein möglicher Beleg für Menschenopfer als Germanen-Ritual sind die „Männer aus Hunteburg“, die im Varusschlacht-Museum als Abguss gezeigt werden. Das Modell hat in den vergangen Monaten die hiesige Restauratorin Christiane Matz komplett überarbeitet.

Der Hunteburg-Fund gibt aber bis heute Rätsel auf. Die beiden Männer, die von Torfarbeitern im Jahre 1949 gefunden wurden, lagen eng nebeneinander, jeder in einen aufwändig gewebten Mantel eingehüllt. Außer ihren sehr gepflegten Fuß- und Fingernägeln ließen sich keine weiteren besonderen körperlichen Merkmale mehr feststellen. Auch Hinweise auf ihre Todesumstände gab und gibt es nicht. Die Leichen verbrannten zum Bedauern der Forscher jedoch bei späteren Konservierungsmaßnahmen. Heute vermitteln nur noch alte Fotos und der Gipsabguss einen Eindruck von der damaligen Fundsituation.

Der Bad Pyrmonter Brunnenfund: Er wird in Kalkriese in Teilen gezeigt. Auch hier drehen sich die bisherigen Erkenntnisse um ein wahrscheinliches Opferritual – womöglich ein Privatopfer. Über mehrere Jahrhunderte gaben Menschen bei Bad Pyrmont mehr als 250 Fibeln und eine Schöpfkelle als Dank oder Bittopfer ab. Gerade auch deshalb zählt dieser Komplex zu den bedeutendsten frühgeschichtlichen Opferfunden in Mitteleuropas.

Die Taubenfibel aus Osnabrück und die Armreliquiare des Heiligen Alexander aus Vechta: Aus einer späteren Phase des Übergangs der heidnischen Religionen zum Christentum stammen dagegen einige herausragende Funde, die im Abschnitt rund um das Wiehengebirge und den Teutoburger Wald gemacht wurden – und die das Varusschlacht-Museum jetzt ausleihen konnte. Von der Stadt- und Kreisarchäologie in Osnabrück sind beispielsweise mehrere reich verzierte Fibeln im Original und die bekannte Taubenfibel (als Replik) ein Zeichen für die frühe Christianisierung in der Region.

Ein „Hingucker“ sind auch die Armreliquiare des Heiligen Alexanders aus der Pfarrgemeinde Sankt Mariä Himmelfahrt in Vechta. Beeindruckend in ihrer Gestaltung stehen sie nicht nur für ein wirkmächtiges Symbol des christlichen Glaubens, sondern spielen bis heute bei Prozessionen im Glauben eine aktive Rolle.

Die Kalkrieser Sonderausstellung „Götter, Glaube und Germanen“ ist unterdessen in Kooperation mit dem Archäologischen Museum in Frankfurt sowie dem Dänischen Nationalmuseum in Kopenhagen entstanden. Auf der 500 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche zeigen drei Kapitel die germanischen Kult- und Herrschaftspraktiken in den frühen nachchristlichen Jahrhunderten in Mitteleuropa – die Phase des Aufstieg des römischen Reichs, die Phase der Entstehung der germanischen Königreiche und die Phase der Ausbreitung des christlichen Glaubens.

Vor Ort haben die Ausstellung die Museumsleiterin Dr. Heidrun Derks und Dr. Stefan Burmeister kuratiert. Das grafische Gesamtkonzept hat die Fachfrau Gabriele Dlubatz entwickelt. Ein umfangreiches Begleitprogramm mit Angeboten für Kinder, speziellen Führungen und einer Schnitzwerkstatt in den Sommerferien ergänzt die Ausstellung.

Die Sonderschau wird gefördert durch das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur und durch die Stiftung Niedersachsen. Zum Gelingen haben ferner mehrere Firmen beigetragen.