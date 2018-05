Bramsche. Auf einstimmige Empfehlung der Verkehrskommission ist in Bramsche für den unteren Bereich der Schubertstraße von der Abfahrt der B 68 bis zur Hemker Straße ein absolutes Halteverbot verhängt worden. Viele Autofahrer begrüßen das. Für Anlieger ist es der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.

„Wo soll unser Besuch denn dann parken? In unsere enge Hofeinfahrt trauen sich die meisten nicht hinein. Und in der Nähe gibt es überhaupt keine Parkplätze“, sagt Anja Möller. Mit ihrem Mann Kai ist im Jahr 2014 nach Bramsche gezogen. Das alte Häuschen an der Schubertstraße mit dem hübschen Garten erschien ihnen damals verlockend, insbesondere im Vergleich zu den „Bruchbuden für eine halbe Million Euro“, die ihnen in Osnabrück angeboten worden seien.

Auf Schilder vertraut

Natürlich hätten sie damals schon gewusst, dass das Haus an einer vielbefahrenen Abfahrt der Bundesstraße 68 liegt. „Aber ich dachte, wenn hier nur Tempo 30 erlaubt ist und keine Lkw zugelassen sind, dann wird es schon gehen“, verweist sie auf die Beschilderung des Teilstücks. Vier Jahre später weiß sie: „An 30 kmh hält sich so gut wie Niemand. Auch aufwärts sind 50 kmh nicht genug. Gern wird die scharfe Kurve oben genutzt, um den Schwung der B68 wieder aufzunehmen und mit Vollgas die Piste hinab zu fahren“. Und mehrmals täglich donnern schwere 40-Tonner trotz Lkw-Verbot die Schubertstraße rauf oder runter.

„Nachbarn haben resigniert“

Mehrfach seien sie deswegen bei den Behörden, bei der Stadt und der Polizei, vorstellig geworden, erzählt Kai Möller. Geändert habe sich aber nichts. Auch mit den alteingesessenen Nachbarn habe man sich ausgetauscht. „Ich glaube, die haben inzwischen resigniert“, meint Anja Möller.

Weiterlesen: Mehrere Verkehrsprobleme am Bramscher Berg

Ob demnächst weitere junge Familien hierher ziehen, wagt die Mutter von zwei und sechs Jahre alten Kindern zu bezweifeln angesichts der angespannten Verkehrssituation. Die Gartenpforte bei den Möllers ist abgesperrt, die Klinke hochgestellt, damit die Kleinen nicht einfach auch die Straße laufen können. Schon das Überqueren der Straße wird zum Abenteuer, hat sie uns geschrieben: „Wenn ich meine Nachbarn von Gegenüber besuchen möchte, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe das Wagnis ein und überquere auf eigene Gefahr hin die Straße, was mit zwei kleinen Kindern an der Hand nicht zu empfehlen ist. Oder ich wandere die Schubertstraße hinauf, bis ich die Kurve einsehen kann, überquere dann die Straße und nutze den etwa 50 Zentimeter breiten erhöhten Seitenrand, um im Gänsemarsch vorsichtig die Straße wieder hinab zu laufen. Überholt uns dann ein großer Lkw mit einem Abstand von ca. einem Meter, macht mich das auch nicht entspannter.“

Weitere Nachteile für Anlieger

Das absolute Halteverbot vor der Haustür macht für Kai Möller nun das Maß endgültig voll. Zum Teil hätten Anlieger die Fahrzeuge gerade deshalb hier abgestellt, damit der Verkehr hier nicht so zügig fließen kann. Dass nun ausgerechnet die Anlieger, die am meisten unter dem Verkehr zu leiden hätten, zusätzliche Nachteile in Kauf nehmen müssten, findet er nicht in Ordnung. Tatsächlich sind öffentliche Parkpklätze im weiten Umkreis Mangelware.

Anzeige Anzeige

Die städtische Pressesprecherin Dorit Barz erklärt, das Halteverbot gehe auf die Initiative eines Stadtratsmitgliedes zurück. Der habe angeregt, die Verkehrskommission möge diesen Vorschlag doch prüfen. Das ist dann bei einem Ortstermin der beteiligten Behördenvertreter - Polizei, Stadt, Landesbehörde für Straßenbau und Verkehrswacht - geschehen. Die Experten hätten ebenfalls eine erhöhte Unfallgefahr gesehen und deshalb das Verbot ausgesprochen, erläutert Barz.

„Das kann schon sein, dass die parkenden Fahrzeuge die Unfallgefahr erhöhen. Aber doch nur, weil sich die anderen nicht an die geltenden Vorschriften halten und viel zu schnell fahren“, ärgert sich Anja Möller. Sie fragt sich, wie sie ihren Kindern die Verkehrsregeln erklären soll, wenn sie tagtäglich vor der eigenen Haustür erleben müssen, dass sich Erwachsene nicht daran halten und niemand deswegen korrigierend eingreift.