Bramsche. Am Ende einer spannenden Landesliga-Saison 2017/18 steht für die Handballer des TuS Bramsche der Aufstieg in die Verbandsliga fest. Damit übertrifft die junge Truppe die eigenen Saisonziele deutlich.

Zu Saisonbeginn hieß der Bramscher Trainer noch Gábor Fehér. In seiner ersten Saison (2016/17) hatte der gebürtige Ungar die Mannschaft auf Platz sechs der Landesliga geführt. Diesen wollten der Coach und sein Team im zweiten Jahr übertreffen. „Unter den ersten Fünf, auf Augenhöhe mit den Aufstiegsplätzen“, sah Fehér die Hasestädter.

Zwei Rückkehrer

Für dieses Ziel kam Kreisläufer Hendrik Buttke vom TuS Nettelstedt II. Ferner rückten Routinier Christoph Müller und Marc Clausing aus der zweiten Mannschaft wieder in die erste auf. Der Saisonstart verlief mit drei Siegen aus drei Spielen vielversprechend.

Doch nach dem 29:24-Auswärtssieg bei der TSG Hatten-Sandkrug II musste Fehér aus persönlichen Gründen in seine Heimat zurückkehren. Nach dem unerwarteten Rücktritt setzten sein vorheriger Co-Trainer Müller als Spielertrainer und Zweite-Herren-Coach Maik Podszuweit Fehérs Arbeit fort.

Das neue Trainerduo setzte die Siegesserie gegen Georgsmarienhütte fort und so verbrachten die Ballsportler die spielfreien Herbstferien auf dem ersten Tabellenplatz. Punkt- und torgleich mit der zweitplatzierten Eickener Spielvereinigung.

Ein weiterer Sieg in Wilhelmshaven folgte, bevor es zur ersten Saisonniederlage der Bramscher Handballer kam. Ausgerechnet das Heimderby gegen die HSG Osnabrück ging mit 22:25 verloren.

So rutschte der TuS, auch durch eine weitere Niederlage beim neuen Spitzenreiter TV Dinklage, auf Rang drei ab. Im Rückspiel gegen den Turnverein kam es zum bis dato einzigen Remis (25:25), das aber am Tabellenplatz vorerst nichts änderte.

Inzwischen hatte Müller das Saisonziel leicht nach oben korrigiert. „Die Top-Drei mit Blick auf die Aufstiegsplätze“ sollten es nun sein. Mit dem 31:27-Auswärtssieg in Georgsmarienhütte Anfang März schoben sich die Bramscher dann bereits bis auf acht Tore an Dinklage heran.

Kantersieg im Derby

Nach einem Arbeitssieg gegen Wilhelmshaven kam es dann zur Revanche im Derby gegen die Osnabrücker. In dieser Partie spielte das TuS-Team sein ganzes Können aus und deklassierte die Gastgeber von der HSG mit 32:20.

Durch weitere Siege zementierten die Hasestädter ihren zweiten Platz, der zur schweren Aufstiegsrelegation berechtigten würde. Inzwischen dachten die Bramscher Handballer bereits „von Spiel zu Spiel“, um zu sehen, „für was es am Ende reicht.“

Das Schicksal wollte es, dass die junge Mannschaft sich ausgerechnet durch einen Auswärtssieg beim FC Schüttorf 09 auf den ersten Platz vorschob. Schüttorfs Cheftrainer Dennis Kötter war bereits einige Zeit zuvor als Bramscher Cheftrainer für die neue Saison gewonnen worden. Kurz vorm Abpfiff sprach sich die Nachricht von der Niederlage Dinklages in Osnabrück unter den mitgereisten Bramscher Anhängern herum und unter lauten „Spitzenreiter“-Rufen machten die TuS-Spieler den Sprung an die Tabellenspitze perfekt.

Ein Punkt für den Titel

Bramsche hatte den direkten Aufstieg nun selbst in der Hand. Nach einem ungefährdeten Sieg gegen Friesoythe kam am letzten Spieltag die Eickener Spielvereinigung nach Bramsche. Ihnen gleich tat es Gábor Fehér, der seine alte Mannschaft und die Anhänger überraschte und die gut 1300 Kilometer aus Ungarn angereist war.

Aufgrund des Sieges von Dinklage brauchte der TuS noch einen Punkt zum Ligatitel. Am Ende eines spannenden und emotionalen Derbys gelang genau dies. Vor einer Rekordkulisse von etwa 400 Zuschauern gab es für die Bramscher „Rasselbande“ dann kein Halten mehr. Müller, den seine Jungs hochleben ließen, zeigte sich „überwältigt, wie sich die Mannschaft im Laufe der Saison gesteigert hat. Diese Entwicklung beginnt aber nicht erst in dieser Saison, sondern ist das Ergebnis der guten Jugendarbeit, in der die Grundlagen dafür gelegt wurden. Ein großer Dank nochmal an alle Fans und Helfer, die diesen Tag zu etwas ganz Besonderem gemacht haben.“