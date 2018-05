Hesepe. Zwölf von 34 ehemaligen Mitschülern dabei - das ist für ein normales Klassentreffen gar nicht mal so schlecht. Es ist sensationell, wenn das Klassentreffen 70 (!) Jahre nach der Schulentlassung stattfindet. „Wir sind ein zäher Jahrgang“ kommentiert Organisator Werner Hagemann das Durchhaltevermögen der einstigen Klasse 10 der Bramscher Realschule.

Jahrgang 1930, im Schnitt 87 Jahre alt, sind die Männer und Frauen, die sich da im Hotel Surendorff versammelt haben. Der Zweite Weltkrieg hat ihnen eine extra lange Schulzeit beschert: Als am 10. April 1945 britische Streitkräfte in Bramsche einmarschieren, ist erst einmal Unterrichtsende für die damalige Klasse 9 der Bramscher Mittelschule am Kirchplatz, in dem Gebäude, das heute als Haus der Kirche genutzt wird. Erst 1947 geht für sie der Unterricht weiter. Am 17. März 1948 bekommen sie ihr Abschlusszeugnis der „vollberechtigten städtischen Mittelschule zu Bramsche“.

Zwangspause

In der langen Zwangspause nach dem Einmarsch der Alliierten haben sich die verhinderten Mittelschüler irgendwie durchgeschlagen mit Arbeiten in der Landwirtschaft oder anderswo. Es ist eine harte, entbehrungsreiche Zeit: „Der Jahrgang 1930 ist durch den Scheuersack gegangen“, fasst es Werner Hagemann zusammen. Entsprechend holprig fällt 1947 der Neustart in der Schule aus. „Da gab es ja nichts, keine Möbel, kein Papier, einfach nichts“, erinnern sich die ehemaligen Mittelschüler.

Bücher „entnazifiziert“

Die alten Schulbücher mussten „entnazifiziert“ werden: Alles, was mit Adolf Hitler und der NSDAP zu tun hatte, wurde herausgeschnitten. Viel blieb nicht übrig. Eine Schülerin erinnert sich, dass sie für eine Strafarbeit lange verzweifelt nach Papier suchte - und schließlich den Rand der Zeitung aufschnitt. Eine andere denkt an den Hauswirtschaftsunterricht, wo beim Kochen so „kräftig probiert“ wurde, dass es am Ende kaum noch etwas zum Servieren gab.

Klassenfahrt

Wie es der menschlichen Natur entspricht, blickt die muntere Runde weniger auf die Härte und Entbehrungen dieser Jahre zurück als vielmehr auf die schönen Erinnerungen an die Jugend. Etwa an die Klassenfahrt nach Norderney, die immerhin stolze 14 Tage dauerte. Dabei erweisen sich die Realschüler als findig und lebenstüchtig, in dem sie über Beziehungen Lebensmittelmarken, einen Laster für den Transport und eine Unterkunft besorgen. „Das war sonst nicht üblich, dass man so eine Klassenfahrt machte,“ betont Werner Hagemann. Gepäck und Verpflegung für zwei Wochen wurden auf einem Anhänger mitgenommen, gegen „ein paar Säcke Haferflocken“ durfte auch jemand mitfahren, der gar nicht zur Klasse gehörte. Mit dem Kohledampfer ging es auf die Insel, in der Herberge schliefen die Jungs auf der linken Seite, die Mädels rechts.

Die Runde redet auch über den Schulweg von Dieter „Ditz“ Riesau, der von Balkum mit dem Rad über den Militärflughafen in Hesepe zur Schule kam und sich dabei auch schon einmal unter den Tragflächen der Maschinen wegducken musste. Wegen der häufigen Fliegeralarme begann die Schule in den letzten Kriegsmonaten immer schon um 7 Uhr.

Wiedersehen

Gut fünf Stunden sitzt der Jahrgang 1930 zusammen, dann ist es Zeit für den Aufbruch, weil einige noch bis Bremen oder Oldenburg fahren müssen. Die Zeit vergeht nicht nur an diesem Tag wie im Flug. Friedrich „Fiedsch“ Gausmann erinnert sich noch, wie er selbst den Pflug über den Acker gezogen hat. Heute erledigt das ein satellitengesteuerter Trecker vollautomatisch. Im nächsten Jahr, da sind sich alle einig, gibt es wieder ein Klassentreffen. „Und wenn wir am Ende nur noch zu zweit sind: Wir kommen“, sagt Werner Hagemann.