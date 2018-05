Bramsche. Die Bramscherin Cornelia Cornelia Glindkamp hat wieder zwei Radioandachten verfasst, die am 23. und 25. Mai auf NDR 1 ausgestrahlt werden. In der letzten Woche hat die Autorin ihre Texte im Studio in Hannover aufgenommen.

Es ist inzwischen schon Routine: Gerade mal eine Viertelstunde brauchte Cornelia Glindkamp, dann war die Arbeit erledigt. „Die Fahrt nach Hannover und zurück dauert viel länger als die eigentliche Arbeit,“ sagt die Autorin, die in Bramsche bei der Heilpädagogischen Hilfe Bersenbrück arbeitet. An drei Tagen pro Woche ist sie als Buchbinderin bei „Impuls“, wie die frühere Reha-Werkstatt der Heilpädagogischen Hilfe Bersenbrück heißt, tätig. An zwei Tagen arbeitet sie seit kurzem im Verkauf im „Sinn und Spiel“-Laden der HpH in Bramsche mit. „Dafür habe ich in der Buchbinderei ein paar Aufgaben abgegeben“, erläutert sie.

„Zwischentöne“

Die Reihe der Radioandachten, die in der Vergangenheit unter dem Namen „Himmel und Erde“ lief, heißt jetzt „Zwischentöne“ und hat einen neuen Sendeplatz jeweils werktags um 9.50 Uhr. Zu der Zeit laufen auch ihre beiden Beiträge mit den Titel „Zuviel Gefühl“ und „Behindert - und sonst nichts“ am 23. und 25. Beide Texte beschäftigen sich damit, wie Menschen mit Behinderungen die Welt sehen und wie sie mit ihrem Handicap umgehen.

Wie bisher immer hatte Oliver Vorwald als betreuender NDR-Radiopastor nur wenige Änderungsvorschläge beziehungsweise Anregungen für Verbesserungen. „Das ist eine sehr nette Zusammenarbeit“, beschreibt Glindkamp das Verhältnis zu ihm und dem anderen Autor in dieser Reihe, dem Religionswissenschaftler Claus A. Mohr, der im Rollstuhl sitzt. Glindkamp, die an einer seelischen Erkrankung leidet, hat keinerlei theologische Vorbildung: „Ich bin Buchbinderin“. Aber dafür bringt sie ein Talent fürs Schreiben und eine Fülle von Ideen, zum großen Teil aus eigenem Erleben, mit: „Ich habe eigentlich immer etwas in petto“, sagt sie selbst.

Feste Kolumne

Seit sechs Jahren ist Cornelia Glindkamp nun schon bei den Radioandachten dabei. Schreiben ist ihre Leidenschaft. Im Ueffelner Ortsteilmagazin „Wir in Ueffeln und Balkum“ hat sie eine feste Kolumne, zurzeit arbeitet sie an ihrem zweiten Buch. „Da gibt es aber noch keinen Termin,“ sagt die Autorin.