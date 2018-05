Kontrabassist Martin Wind und Schauspielerin Katharina Pütterkommen am 10. Juni nach Bramsche. Foto: Badstübner

Kalkriese. Unter dem Titel „New York, New York – Die Stadt und ihre Neurotiker“ gibt es am Sonntag, 10. Juni, in Kloster Malgarten ein besonderes Highlight. Schauspielerin Katharina Pütter und der New Yorker Jazz-Kontrabassist Martin Wind begegnen sich in der Konzertscheune zu einem Abend voller Humor, Exzentrik und hintergründiger Großstadtlakonik.