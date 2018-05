Bücherei in Kita St. Martin Bramsche eingeweiht MEC öffnen

Die neue hauseigene Bücherei in der Kita St. Martin wird von der Fachkraft für Sprache, Christiane Dähne, betreut.

Bramsche. Neuerdings gibt es in der evangelisch-lutherischen Kita St. Martin eine hauseigene Bücherei. Bücher, die bisher in verschiedenen Räumen der Einrichtung lagerten, sind nun an einem Ort zusammengetragen und gemeinsam mit Neuanschaffungen katalogisiert worden.