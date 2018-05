MVZ Bramsche: Dr. Berenz geht in Ruhestand MEC öffnen

Dr. Thomas Berenz (Zweiter von rechts) wurde im MVZ verabschiedet, Dr. Raimund Wehmeyer (Zweiter von links) als Nachfolger begrüßt. Dank, Anerkennung und gute Wünsche gab es von (von links) Pascal Alfers, Frank Dohmeyer und Werner Lullmann. Foto: Daniel Meier/Niels-Stensen-Kliniken

Bramsche. Dr. Thomas Berenz, Ärztlicher Leiter des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) an den Niels-Stensen-Kliniken Bramsche, ist in den Ruhestand verabschiedet worden. Der Unfallchirurg leitete das MVZ seit 2015 und war insgesamt seit 15 Jahren in Bramsche chirurgisch tätig.