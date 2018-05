Bramsche. Die Bramscher Polizei empfiehlt vor der ersten öffentlichen Fahrt Schulungen für angehende E-Bike-Fahrer. Zwar seien die nicht auffällig häufig an Unfällen beteiligt, die Umstellung falle aber doch vielen schwer, hieß es bei der Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik 2017.

Einen „erfreulichen Rückgang“ vermeldet das Polizeikommissariat Bramsche bei der Zahl der Unfälle, an denen motorisierte Zweiräder beteiligt waren. Sie sank von 89 im Vorjahr auf jetzt 66. In 31 Fällen waren Fußgänger beteiligt, in 118 Fällen Radfahrer, sagte die Leiterin Ann Oldiges.

12 Unfälle mit E-Bikes

Im Rahmen bewegt sich dabei die Zahl der Unfälle, an denen E-Bikes beteiligt waren. In Bramsche waren es nach Angaben von Axel Diersmann bei 99 Unfällen mit Radfahrern 12, an denen Pedelecs beteiligt waren. „Ein Anteil von zehn Prozent ist ganz normal“, findet Diersmann.

Gleichwohl weist Andreas Bettin darauf hin, dass es für angehende E-Bike-Fahrer spezielle Schulungen gibt, um das Fahren mit den unterstützten Rädern zu üben. „Je schneller das Gefährt ist, umso unsicherer wird man.“ Und wenn dann noch der gewohnte Rücktritt fehle, könne man schonleicht in Panik geraten“, rät auch Ann Oldiges dazu, die Besonderheiten eines Pedelecs nicht zu unterstützen. Üben auf nicht für den öffentlichen Verkehr freigegebenen Flächen sei unbedingt ratsam.

Eine Auffälligkeit gibt es noch bei der Betrachtung der Unfallursachen: Wildunfälle (21,7 Prozent) und Verkehrsunfallfluchten (21,4 Prozent) sind für fast die Hälfte aller Unfallarten verantwortlich.