Kalkriese. Bei einem germanischen Handwerkermarkt am Pfingstsonntag und Pfingstmontag (20. und 21. Mai 2018) zeigen Schmied, Weberin und Co. im Varusschlacht-Museum Kalkriese ihr Können. Das Rahmenprogramm wird durch verschiedene Führungen und Vorführungen sowie Mitmach-Programme ergänzt.

Passend zur aktuellen Sonderausstellung „Götter, Glaube und Germanen“ dreht sich in Kalkriese an den Pfingsttagen alles um die Germanen. Germanische Handwerker eröffnen Einblicke in ihre Arbeitsweise. Die Verarbeitung von Holz, Leder, Eisen und Wolle wird im Museumspark vorgestellt. Das Wissen über die Werkzeuge und Techniken im germanischen Handwerk und die Verarbeitung von Rohmaterialen zeigen die Germanendarsteller den Besuchern. Wie haben die Germanen Kleidung hergestellt, Textilien gefärbt, geschmiedet, einen Bogen gebaut und mit Pfeil und Bogen gejagt? Zu jeder vollen Stunde tritt der Meister seines Faches in den Mittelpunkt und beantwortet in einem Kurzvortrag diese Fragen. „Die Germanen haben uns keine schriftlichen Quellen hinterlassen. Deshalb ist es besonders spannend, wie wir durch die archäologischen Hinterlassenschaften und die Forschung Wissen über die Handwerkskünste der Germanen erlangen. Hier wird das Wissen angewandt und anschaulich gezeigt“, freut sich Dr. Joseph Rottmann, Geschäftsführer des Varusschlacht Museums. Und wer selber einmal sein Können testen will, kann einen Wollfaden spinnen, Eisen im Feuer schmieden, eine Brettchen Borte weben, einen Glücksbringer aus Geweih fertigen oder sich wie ein Germane kleidet

Grabungscamp geöffnet

Zusätzlich hat das Grabungscamp seine Türen geöffnet. Hier können Kinder selber zur Schaufel und zum Pinsel greifen und wie ein Archäologe arbeiten (11 bis 15 Uhr, jeweils 60 Min., 3 Euro pro Teilnehmer zzgl. Eintritt). Und der neue Hoch- und Niedrigseilgarten stellt sich vor. Beim offenen Klettern, natürlich unter Anleitung, bietet sich die Gelegenheit, Geschicklichkeit zu testen und Mut zu beweisen. Das Team von „Games and Ropes“ ist gegen einen kleinen Unkostenbeitrag am Pfingstsonntag und -montag von 14:00 bis 18:00 für interessierte Besucher da. Regelmäßig finden Führungen für Erwachsene und Familien in der Ausstellung zur Varusschlacht und in der neuen Sonderausstellung „Götter, Glaube und Germanen“ statt.

Besucher zahlen für die Angebote im Rahmen des Germanischen Handwerkermarktes lediglich den normalen Museumseintritt (Eintritt: 9,50 Euro Erwachsene, 6,50 Euro Ermäßigte, 20 Euro Familien).