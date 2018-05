Bramscher Mordprozess: Kein Urteil kann Schmerz lindern

Bramsche/Osnabrück. Eine junge Frau wurde getötet, der Täter hat dafür nun seine Strafe bekommen. Den Schmerz der Hinterbliebenen kann und wird das Urteil im Bramscher Mordprozess aber nicht lindern. Ein Kommentar.

Das einzig zulässige Urteil gegen den 23-jährigen Bramscher stand für viele Kommentatoren, ob in sozialen Netzwerken oder auf der Straße, schon vor Prozessbeginn fest: Lebenslang soll der Angeklagte hinter Gitter. Das Schwurgericht aber hat anders entschieden.

Warum eigentlich? Tat- und schuldangemessen soll bestraft werden, wer in Deutschland eine Straftat begeht. Die Tat an sich – die Tötung einer jungen Frau, das Inbrandsetzen der Wohnung – hätte womöglich eine Höchststrafe ermöglicht. Doch das Gericht ist zu dem Schluss gelangt, dass der Angeklagte nicht voll zur Verantwortung gezogen werden kann. Dass er vermindert schuldfähig ist. Diesen Umstand in der Strafzumessung zu berücksichtigen war zwingend.

Und es gilt zu betonen: Hier hat niemand „einen auf Psycho gemacht“, wie es im Volksmund so oft heißt. Das ist grundsätzlich schon Unsinn, weil damit hochprofessionellen, erfahrenen Gutachtern pauschal abgesprochen wird, ihren Beruf zu beherrschen.

In diesem speziellen Fall hat sich zudem der Angeklagte sogar mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, als psychisch krank und als Gefahr für sich und andere eingestuft zu werden. Das Gericht setzte sich darüber hinweg, das Urteil war deshalb aus Sicht der Kammer folgerichtig. Dass der Angeklagte mit seinem Verteidiger in Revision gehen will, ist aber sein gutes Recht.

Dem Verurteilten wird nun (medizinisch-psychiatrische) Hilfe zuteil. Zu hoffen ist, dass auch diejenigen die größtmögliche Unterstützung erfahren, denen durch die Tötung der jungen Frau das Wertvollste genommen wurde, was sie hatten: die geliebte Tochter, die nahe Verwandte, eine gute Freundin. Ihre Familie, viele Bekannte werden mit dem Schmerz über diesen Verlust für immer leben müssen. Ein Schmerz, den kein Gerichtsurteil lindern kann. Egal, wie hoch es ausfällt.

