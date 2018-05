Bramscher Polizei will Handynutzung am Steuer stärker ahnden MEC öffnen

Gefährliche Ablenkung: Die Bramscher Polizei will 2018 verstärkt die Nutzung von Handys am Steuer kontrollieren und ahnden. Foto: Monika Skolimowska/dpa

Bramsche. Die Bramscher Polizei will 2018 verstärkt die Handynutzung am Steuer kontrollieren und ahnden. Das betonte Ann Oldiges, Leiterin des Polizeikommissariates Bramsche, bei der Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik 2017. Dabei geht es nicht nur ums Telefonieren, sondern vermehrt auch um das Lesen von Nachrichten am Steuer.