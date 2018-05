Zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren wegen Mordes ist ein Bramscher vor dem Landgericht Osnabrück verurteilt worden. Das Gericht ordnete zudem die Unterbringung des Verurteilten in einer psychiatrischen Klinik an. Symbolfoto: Michael Gründel

Bramsche/Osnabrück. Wegen Mordes an seiner ehemaligen Lebensgefährtin im Zustand verminderter Schuldfähigkeit ist ein 23-jähriger Bramscher am Montag zu elf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die Schwurgerichtskammer am Landgericht Osnabrück ordnete zudem die Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Klinik an.