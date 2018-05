Bramsche. Die Bogenschießabteilung des TuS Bramsche hat passend zu ihrem 40-jährigen Bestehen ein neues Clubhaus eingeweiht.

Bei strahlendem Sonnenschein und fast wolkenlosem Himmel konnte am Samstag die Bogenschießabteilung des TuS Bramsche ihr 40-jähriges Jubiläum und die Einweihung ihres neuen Clubhauses auf ihrem Außengelände feiern. Von April bis September jedes Jahres dient der Platz in Hesepe der Abteilung als Trainingsstätte. Die Erneuerung des Clubhauses „war auch dringend notwendig“, berichtete der Abteilungsleiter Torsten Grotkopp, denn die bisherige Hütte war bereits vom Vorbesitzer „vor über 35 Jahren“ übernommen worden und dementsprechend in die Jahre gekommen.

1800 Arbeitsstunden investiert

Das neu gebaute Holzhaus entstand allein aus den ehrenamtlich eingebrachten Leistungen der Mitglieder: Über 1800 Stunden hatten sie seit dem ersten Spatenstich am 18. März des vergangenen Jahres in den Bau investiert. Finanziell unterstützt wurden sie dabei nicht nur von der Stadt Bramsche, dem TuS sowie dem Landes- und dem Kreissportbund, sondern auch von vielen privaten Spendern.

Nun – ein gutes Jahr später - wurde die Einweihung groß gefeiert: Neben den Nachbarn in der Wohnsiedlung, die einige Unannehmlichkeiten durch die Baustelle in den vergangenen Monaten geduldig in Kauf genommen haben, waren auch viele ehemalige Vereinskameraden eingeladen, um in gemütlicher Runde auf den erfolgreichen Bau anzustoßen.