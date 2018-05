Bramsche. Ein großes Netz aus roten Fäden überspannt derzeit die Bramscher Kornmühle und macht diesen Raum, zusammen mit ebenfalls roten Arbeitstischen und Bodenbelägen, zum „Rot.Raum“. Am Sonntag feierte das neue und zudem integrative Kunstprojekt im Rahmen des Internationalen Museumstages seine Eröffnung.

„Keine fertige Ausstellung, sondern ein Zwischenstand, schon sehr umfangreich und beeindruckend“, so beschrieb die Leiterin des Tuchmacher-Museums, Kerstin Schumann, dasjenige, was Künstlerinnen und Künstler mit Assistenzbedarf mit der Hilfe der Textildesignerin Eva Dankenbring, den Mitarbeiterinnen der Kunstwerkstatt im Bahnhof Annette Röhr und Marion Tischler sowie unterstützt von Christoph Peter Seidel vom Osnabrücker Kunstcontainer bereits fertiggestellt hatten. Eine „sehr produktive, kreative aber auch fröhliche Stimmung“, sei für sie beim Arbeitsprozess der 15 Mitglieder der beiden Kunstwerkstätten spürbar gewesen, berichtete Kerstin Schumann weiter bei ihrer Begrüßung. In einer „Gemeinschaftsarbeit von Anfang an“ seien mit „den unterschiedlichsten Techniken einzelne Elemente entstanden, die für diese Installation im großen roten Netz bestimmt waren. Der Raum darf und soll sich in den Tagen der Ausstellung für alle öffnen, die ihrer Kreativität freien Raum lassen wollen, lud Kerstin Schumann die Öffentlichkeit immer mittwochs bis einschließlich zum 20. Juni 2018 ein, sich an diesem Gemeinschaftskunstwerk aktiv zu beteiligen.

Auf diesen gewollten Wachstumsprozess stellte auch Bürgermeister Heiner Pahlmann in seinem Grußwort ab. Er sah im „Rot.Raum“ ein „partizipatives Kunstprojekt“, das „über einen langen Zeitraum viele Menschen zu kreativem Schaffen zusammenbringt und noch einmal ganz neue Horizonte öffnet. Hier wächst vor Ort eine Installation, an deren Gestaltung und Ausdruck jeder Mann und jede Frau teilhaben darf“.

Aufruf zum Dabeibleiben

Für die beteiligten Künstler ergriff anschließend zunächst Eva Dankenbring das Wort. „Wir und der Ausstellungsort sind eins geworden. Es kann nun aufgrund des Raumgewinns durch den Umzug in die Kornmühle großformatiger gearbeitet werden“, beschrieb sie zunächst den bisherigen Arbeitsprozess. „Ich bin gespannt, wie sich die Gemeinschaft und der Raum weiterentwickeln. Was macht dieser Raum mit uns? Ich habe das Gefühl, dass noch viel möglich ist. Bleiben Sie neugierig, kommen Sie wieder und lassen Sie sich textil verführen“, lautete der Dankenbrings Aufruf zum Dabeibleiben an das Publikum.

Annette Röhr beschrieb zunächst den erforderlich gewesenen Vernetzungsprozess mit dem Ort und den Kunstschaffenden als große Herausforderung für die Künstler mit Assistenzbedarf. Neben den logistischen Herausforderungen hierher zu kommen und sich dem Museum zu nähern, dem Abbau von Ängsten vor den Riesenmaschinen, die auch noch Krach machen, war die Arbeit im Museum allerdings auch „toll und spannend für uns. Es sind ganz andere Sache entstanden als in den Werkstätten. Alle haben ganz anders gearbeitet als sonst, waren erfüllt und beglückt über die andere Situation, mit der man künstlerisch umgehen konnte“, so Annette Röhr.

Die Möglichkeit, einmal aus der vertrauten Werkstatt raus zu kommen, sowie die Zusammenarbeit mit anderen Menschen gehörten zu den Motiven für eine Mitarbeit am „Rot.Raum“, die Nicole Jancic und Jonas Lernbach stellvertretend für die Künstlerinnen und Künstler mit Unterstützungsbedarf zum Ausdruck brachten. Mit der Frage an das Publikum, „wer Lust hat, mit uns kreativ zu sein und mitzuarbeiten?“ schloss Marion Tischler die Wortbeiträge ab und versprach: „Es bleibt spannend, weil es bestimmt immer weiter in Bewegung bleiben - und man auch selbst viele Anregungen bekommen wird“.

Das Ergebnis dieser gemeinschaftlichen Weiterentwicklung des „Rot.Raumes“ soll dann am 24. Juni 2018 von Eva Dankenbring präsentiert werden.