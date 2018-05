Zum vierten Mal Kulturflohmarkt in Bramsche MEC öffnen

Trödeln und Feilschen ist wieder angesagt beim Kulturflohmarkt in Bramsche. Archiv-Foto: Holger Schulze

Bramsche. Ein Kulturflohmarkt findet am Samstag, 23. Juni 2018, zum vierten Mal an der Alten Webschule in Bramsche statt. Anmeldungen sind jetzt möglich.