Bramsche. Zehn Kandidaten sind in diesem Jahr für die Wahl von Bramsches Sportlern des Jahres nominiert: drei Mannschaften, drei Einzelsportlerinnen und vier Einzelsportler. Die Einzelvorstellung durch die Bramscher Nachrichten startet am 1. Juni, ab dann kann auch abgestimmt werden.

Bereits zum dritten Mal wird 2018 die Vergabe der „Bramscher Rose“ mit der Wahl zum Sportler und zur Sportlerin des Jahres verknüpft. Die Bramscher Sportvereine haben in den letzten Wochen Bewerberinnen und Bewerber aus ihren Reihen benannt. Aus diesen Vorschlägen hat eine Jury die Kandidaten für die öffentliche Wahl bestimmt. Die Jury besteht aus dem Vorsitzenden und einem weiteren Vertreter des Stadtsportverbandes, einem Mitglied der Verwaltung und dem Vorsitzenden sowie stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses für Soziales und Sport.

Und das sind die Kandidaten:

Mannschaft des Jahres:

Der Gig-Doppelvierer in der Wettkampfklasse 14 Jahre und Jünger mit Steuermann der Ruderriege von Greselius-Gymnasium und TuS Bramsche. Das Team holte den Landessieg im Wettkampf III bei Jugend trainiert für Olympia.

Die Fußballmannschaft Ü60 des TuS Engter. Die Oldies sind 2017 Niedersachsenmeister geworden.

Die 1. Herren Ademax Red Devils: Die erste Herrenmannschaft des TuS Bramsche verpasste erst am letzten Spieltag den Aufstieg in die erste Regionalliga.

Einzelsportlerin

Ulrike Nestmann. Die Bramscher Schwimmerin, die für den TSV Quakenbrück startet, hat sich 2017 zum zweiten Mal für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin qualifiziert.

Julia Merhof. Die Turnerin vom TuS Engter holte den Bezirkstitel im Kürturnen bis 18 Jahre und stieg mit ihrer Mannschaft in die höchste Leistungsklasse Niedersachsens auf.

Lisa Heinze. Die Turnerin vom TuS Bramsche gewann im letzten Jahr die Landesmeisterschaften.

Einzelsportler

Jürgen Westerfeld. Der Pistolenschütze des Neustädter Schützenvereins wurde in der Seniorenklasse Landesverbandsmeister und Sechster bei der Deutschen Meisterschaft.

Thomas Freese. Der Kanute des TuS Bramsche ist dreifacher Titelträger bei der Deutschen Seniorenmeisterschaft.

Ole Borowski. Der Kanute des TuS Bramsche ist Landesmeister und belegte Platz 8 bei der Deutschen Meisterschaft.

Pascal Dörr. Der Radsportler des TuS Bramsche lebte beim Race Across Germany 1111 Kilometer in 54 Stunden und 38 Minuten zurück.

Vorstellung im Juni

Im Juni, vor Beginn der Sommerferien, werden wir jeden Tag einen der Bewerber vorstellen. Den ganzen Monat lang können die Bramscher online oder per Meldebogen wählen, wer ihr Sportler des Jahres ist.

Das Ergebnis der Wahl, verbunden mit der Verleihung der Bramscher Rose in Gold an die Sieger bzw. in Silber an alle Nominierten, wird im Rahmen einer Abendveranstaltung verkündet. In diesem Jahr ist der FC Schwarz-Weiß Kalkriese ausrichtender Verein des Festaktes, der am 21. Juli 2018 im Rahmen der „Schwarz-weißen Nacht“ stattfinden wird.