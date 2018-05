Bramsche. Anlässlich des bundesweiten Tages der Pflege hat die Grünen-Bundestagsabgeordnete Filiz Polat das Seniorenpflegeheim St. Martinus in Bramsche besucht.

Bundesweit macht derzeit die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen mit einer „Grünen Pflegewoche“ auf die Probleme im Pflegebereich aufmerksam. Bei einem Gespräch mit der Leiterin des Martinusheims, Daniela Schmalkuche, forderte die Parlamentarierin aus Bramsche, das Thema „Pflege“ gehöre ganz „ganz oben“ auf die politische Agenda. Die Pläne der Großen Koalition, bundesweit 8000 neue Pflegekräfte einzustellen, nannte sie „lächerlich“, weil diese Zahl noch nicht einmal im Haushalt finanziell abgedeckt sei. Der Markt für Pflegekräfte sei leergefegt. Erschwerend komme die in Niedersachsen im Vergleich zu anderen Bundesländern besonders niedrige Bezahlung von Fachkräften dazu.

Polat wies darauf hin, dass in Niedersachsen in der Altenpflege 2855 Pflegefachkräfte fehlten, auf 100 freie Stellen kämen im Durchschnitt nur 15 Bewerber. „Ein problematischer Zustand“, so Filiz Polat.

Schmalkuche pflichtete dieser Einschätzung aus eigener Erfahrung bei. Zwar sei die Situation im Martinushaus durch das Konzept der Wohngruppen und den Einsatz von Präsenzkräften in diesen kleineren Einheiten noch einigermaßen abzufedern. Beim Personal herrsche glücklicherweise eine sehr geringe Fluktuation, dennoch mache sich der Mangel an Fachkräften doch auch in dem katholischen Pflegeheim bemerkbar. „Ich weiß gar nicht mehr, wann ich die letzte Bewerbung bekommen habe“, so Schmalkuche. Das Martinusheim profitiere allerdings davon, dass die Caritas, der das Haus angehört, sehr viel selbst ausbilde und die fertigen Fachkräfte dann meist blieben.

Viele Teilzeitbeschäftigte

Polat sprach den hohen Anteil von Teilzeitbeschäftigten in der Pflege allgemein an und forderte, den Anteil der Vollzeitstellen anzuheben. Vollzeit arbeiten im Martinusheim ebenfalls nur wenige Kräfte, viele allerdings „80 bis 90 Prozent“, berichtete Schmalkuche. Die Arbeit sei körperlich und auch seelisch äußerst belastend, viele der derzeit ausschließlich weiblichen Fachkräfte „wollen auch nicht mehr“ Wochenarbeitszeit.

Bei der Caritas-Nordkreis, dem das Bramscher Haus angehört, werde derzeit an Programmen gearbeitet, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ebenso zu verbessern wie auch die Rückkehrquote zu erhöhen.

Schmalkuche widersprach außerdem dem nach ihrem Eindruck in der Politik häufig vermittelten Eindruck „Pflege kann jeder“. Das sei nicht wertschätzend in Anbetracht der anspruchsvollen Tätigkeit. „Pflege kann nicht jeder. Man muss schon ein bisschen dafür geboren sein“.

Im Anschluss an die Gesprächsrunde, an der auch Ratsfrau Barbara Pöppe teilnahm, besuchte Polat die verschiedenen Wohngruppen und wechselte manch ein Wort mit den Bewohnern. „Sie kenne ich doch“, hörte die Tochter des Bramscher Arztes Ümit Polat dabei ziemlich häufig.