Auch auf die Paraden des routinierten Torwarts Kai Golchert (grünes Trikot) wird es für die Bramscher Handballer im Saisonfinale vor heimischer Kulisse ankommen. Archivfoto: Rolf Kamper

Bramsche. Am Samstag, 12. Mai 20ß18, um 18 Uhr empfangen die Landesliga-Handballer des TuS Bramsche die Eickener Spielervereinigung in der Realschulhalle an der Malgartener Straße. Im letzten Saisonspiel geht es für die Gastgeber um den Aufstieg in die Verbandsliga.