Bramsche. Eine neue Ausstellung von Gabriele Waruschewski-Segschneider eröffnet am Sonntag, 13. Mai 2018, in den Ausstellungsräumen des Klosters Malgarten. Die in Bramsche lebende Künstlerin wird an allen Sonntagen bis zum 10. Juni persönlich vor Ort sein, um mit Besuchern ins Gespräch zu kommen.

„So etwas hatten wir noch nie“, freut sich Andreas Wilhelm vom Kloster Malgarten über die Abgrenzung zur sonst üblichen, einmaligen Vernissage. „Als die Anfrage der Künstlerin kam, musste ich nicht lange überlegen“, so Wilhelm. Die Vielfältigkeit ihres Schaffens habe ich so noch nie gesehen und das hat mich sofort überzeugt.“ Der Schwerpunkt ihrer Ausstellung liegt in der „informellen Malerei“ oder auch abstrakten Kunst auf Leinwand oder Papier in kleinen, mittleren und großen Formaten. In der Auseinandersetzung mit dem Material geht es der Künstlerin dabei nicht um die Abbildung der Dingwelt, „sondern um die Phasen des Malprozesses“, erklärt die Künstlerin.

Heu und „Boote“

Viele Werke in der Ausstellung beschäftigen sich mit ihrer „Heu-Malerei“. Dabei geht es ihr zum einen um Ordnung und Chaos im Heuhaufen, zum anderen um die Strukturen, die das Material selbst bietet. Im Malprozess kommt es schon mal vor, dass sie das Heu an die Leinwand wirft, verschiedene Farben aufträgt, um es dann später wieder im Prozess der Zerstörung herunterzukratzen, so die Künstlerin, die ihre Inspiration aus der Natur holt. Ihre Leidenschaft zum Heu sei entstanden, als sie auf einem Hof in der Nähe von Tecklenburg lebte und ein Pferd versorgte. Täglich musste sie Heu im Arm schleppen und „immer wieder blieb es am Pullover hängen“, so die Künstlerin. Auch der Zeitpunkt der Ausstellung orientiere sich an der zurzeit stattfindenden Heuernte, so die Künstlerin. In ihrer aktuellen künstlerischen Tätigkeit nähert sie sich wieder der dinglichen Darstellung. Eines ihrer Bilder trägt den Namen „Boote“, inspiriert durch den Blick auf den französischen Fluss Dordogne.

Schulkünstlerin

Als „Schulkünstlerin“ hat sie während der Zeit ihres Studiums der Kunst an der Uni Osnabrück den Kunstsalon, eine Kunst-AG an der Ursulaschule, aufgebaut, der mittlerweile von einer ehemaligen Schülerin und heutigen Studentin weiterbetreut wird. In Bramsche hat sie sich mit dem „Kleinen Kunstsalon“ für Kinder im Vorschulalter einen Namen gemacht.

Die Ausstellung im Kloster Malgarten ist bis zum 10. Juni 2018 täglich von 9 bis 17 Uhr zu besichtigen und über den äußeren Kreuzgang (dem Schild Trauzimmer folgen) erreichbar. Die Künstlerin ist für die Dauer der Ausstellung jeden Sonntag von 15 bis 18 Uhr anwesend.