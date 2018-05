Bramsche. Weitgehend mit Kontinuität im personellen Bereich gehen die Bramscher Feuerwehren in die nächsten Jahre. Acht Posten waren zu besetzen.

Für jeweils sechs Jahre werden Ortsbrandmeister und ihre Stellvertreter in ihre Ämter und damit zum „Ehrenbeamten“ berufen. Dabei schlagen die insgesamt acht Ortswehren der Stadt Bramsche ihre Kandidaten nach Wahlen in den Jahreshauptversammlungen vor. Die Kommunalpolitik trifft dann letztlich die Entscheidung, zunächst durch den Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung, abschließend durch den Stadtrat. In aller Regel folgen diese Gremien dabei den Vorschlägen. So auch diesmal, als insgesamt acht Posten zu besetzen waren. Im Einzelnen:

Achmer

Neuer Ortsbrandmeister in Achmer ist Björn Lüssenheide. So ganz neu ist er allerdings nicht im Amt: Bereits im Dezember 2016 trat er kommissarisch die Nachfolge von Günter Thomann an. Es fehlten allerdings noch für das Amt des Ortsbrandmeisters notwendige Lehrgänge. Diese hat Lüssenheide nun absolviert.

Engter

Frank Ballmann bleibt stellvertretender Ortsbrandmeister in Engter. In dieser Funktion ist er bereits seit 2006 tätig. Die Amtszeit von Ortsbrandmeister Hartmut Gausmann läuft noch bis 2019.

Epe

Wilfried Menke bleibt Ortsbrandmeister in Epe, auch sein Stellvertreter Jürgen Frankamp wurde bestätigt. Beide sind seit 2012 im Amt und wurden somit nun zum zweiten Mal in das Ehrenbeamtenverhältnis berufen.

Hesepe

Wilfried Sollmann ist auch weiterhin Ortsbrandmeister in Hesepe, auch er wurde erstmals 2012 in dieses Amt berufen. Neuer Stellvertreter ist Frederik Gude. Sein Vorgänger Torsten Grewe stand für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung.

Der Vorsitzende des Ausschusses für Feuerwehr und Ordnung, Ernst-August Rothert, dankte im Namen des Gremiums „allen, die sich schon seit Längerem für diese verantwortungsvolle Aufgabe zur Verfügung stellen und genauso denjenigen, die nun neu gewählt wurden. Wir wissen das sehr zu schätzen.“