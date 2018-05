Lieder gegen rechts singt Kai Degenhardt am Mittwoch in Bramsche. Foto: Maren Carstensen

Bramsche. Der Name Kai Degenhardt lässt aufhorchen. Und richtig: Er ist der Sohn von Franz-Josef Degenhardt und wie er Liedermacher. Am Mittwoch, 16. Mai, kommt er ins Universum in Bramsche.