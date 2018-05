Bramsche. Die Vollsperung der L 78 zwischen Engter und Lappenstuhl neigt sich dem Ende zu. Doch auch in den kommenden Monaten wird es in Bramsche einige größere Straßenbaumaßnahmen geben.

Der gerade erschienene Newsletter „Stadtgespräch“ der Stadt Bramsche listet die Vorhaben auf, bei denen in den kommenden Monaten bis in den Herbst hinein die Geduld der Autofahrer gefragt sein wird. Denn einige Vollsperrungen stehen an, die teils mit erheblichen Umleitungen verbunden sein werden. Hier ein Überblick:

Engter, Bramscher Allee

Die Bramscher Allee im Ortsteil Engter wird vom 14. Mai bis zum 15. Oktober 2018 im Bereich Ritterspornweg/Kapshügel vollgesperrt. Vorgesehen ist die Herstellung eines neuen Kreisverkehrs. Im Rahmen des Ausbaus der „Bramscher Allee“ wird ein kombinierter Geh- und Radweg von der Einmündung auf die B 218 bis zum Sonnenblumenweg gebaut. Ab dort wird in Richtung Dorfmitte ein Gehweg angelegt, da dieser Bereich als Tempo 30-Zone ausgeschildert wird.

Achmer, Kreisstraße 165

Auf der K 165 im Bereich zwischen den Kreisverkehrsplätzen Neuenkirchener Straße und Ortseingang Achmer erfolgt in den Sommerferien eine Deckensanierung der Straße. Auftraggeber ist der Landkreis Osnabrück. Die Maßnahme wird unter Vollsperrung mit Einrichtung einer Umleitung in drei Bauabschnitten durchgeführt. Dabei soll auch die Querungshilfe von der Grenz- zur Schulstraße umgestaltet werden, um sie sicherer zu machen. Sie soll verbreitert und die Straßenführung verschwenkt werden, so dass Auto- und Lkw-Fahrer automatisch verlangsamen müssen.

Malgarten, Kreisstraße 147

Die K 147 (Sögelner Allee / Wittefelder Allee) wird ab Sommer 2018 saniert. Ab Juli dieses Jahres wird zunächst die Brücke an der Sögelner Allee über die Hase zwischen Malgarten und Sögeln erneuert. Die Brückenerneuerung erfolgt unter Vollsperrung, eine Umleitung wird eingerichtet. Dieser erste Bauabschnitt wird voraussichtlich acht Monate dauern. Ab 2019 erfolgt dann im zweiten Bauabschnitt die Fahrbahnsanierung im Ortskern von Malgarten. Damit einhergehend wird ein kombinierter Geh- und Radweg auf der Seite des Klosters Malgarten angelegt, der entlang der Wittefelder Allee bis zur Straße „Am Zuschlag“ führen wird.

Ueffeln, Bundesstraße 218

Die Fahrbahn der B 218 wird von Schwagstorf (B 214) bis zum Kreisverkehr Ueffeln (K 107 Richtung Balkum/K 165 Richtung Achmer) in fünf Bauabschnitten saniert. Die komplette Ortsdurchfahrt Ueffeln ist davon betroffen. Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung und werden voraussichtlich von den Sommerferien bis Ende November 2018 dauern. Veranlasst worden sind sie von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr.

Hesepe, Kreisstraße 163

Zwischen dem Bahnübergang in Hesepe und der Anschlussstelle zur B 68/B 218 wird die Fahrbahndecke der K 163 saniert. Im Zuge der Maßnahme wird auch die dort befindliche Bushaltestelle saniert. Die Arbeiten werden in den Herbstferien 2018 unter Vollsperrung stattfinden. Auftraggeber ist der Landkreis Osnabrück.