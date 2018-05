Festen Boden unter den Rollen haben die Bramscher Skater dank des Engagements von ortsansässigen Unternehmen. Auch Vertreter der Stadtverwaltung, des Jugendparlaments, von Stadtjugendpflege und Universum e.V. überzeugten sich vom „schwarzen Gold“.

Bramsche. Der Skatepark an der Alten Webschule in Bramsche ist das Vorzeigeprojekt des ehemaligen Bramscher Jugendparlaments. Dass die Anlage fertiggestellt werden kann, liegt auch an der starken Zusammenarbeit und Unterstützung ortsansässiger Wirtschaftsunternehmen.