Bramsche/Osnabrück. Wegen der Maiwoche 2018 in Osnabrück fährt der Bramscher Nachtbus Linie N66 an den kommenden beiden Freitagen nicht von der Haltestelle Hasetor/Bahnhof Altstadt ab.

Wer am Freitag, 11. Mai 2018, oder dem Freitag darauf, 18. Mai 2018, nach der Maiwoche mit dem Nachtbus der Linie N66 nach Bramsche fahren will, sollte sich nicht an die Haltestelle Hasetor/Bahnhof Altstadt stellen. Denn dort wird man vergeblich warten: Die Hasestraße wird zur Maiwoche gesperrt, die Busse fahren deshalb eine andere Strecke.

Die Ersatzhaltestelle wird eingerichtet am Wall auf der Hasemauer vor der Einmündung zur Straße „Vitihof“. Von dort aus fährt der Bramscher Nachtbus um 23.11 Uhr, 1.11 Uhr und 4.11 Uhr ab. Wer von den Nachtbus von Bramsche aus nach Osnabrück nimmt, für den ergibt sich nur eine geringfügige Veränderung: Statt am Hasetor/Bahnhof Altstadt halten die Busse an der Haarlemer Brücke in unmittelbarer Nähe.

Nachtschwärmer am Samstag

Für den „Nachtschwärmer“ hingegen, der wiederum samstags von Osnabrück aus nach Bramsche und in den Nordkreis unterwegs ist, bleibt alles wie gewohnt: Da die Linie N67 die Hasestraße ohnehin nicht durchquert, ist sie auch von der Sperrung zur Maiwoche nicht betroffen. Wer von der Maiwoche am Samstag, 12. Mai 2018, oder am Samstag, 19. Mai 2018, nach Bramsche fahren möchte, kann am Neumarkt D1 um 23 Uhr mitfahren oder am Hasetor um 23.05 Uhr zusteigen. Spätere Busse starten um 1.05 Uhr und um 3.05 Uhr am Neumarkt und entsprechend fünf Minuten später am Hasetor.

Nordwestbahn

Die letzten Züge der Nordwestbahn fahren täglich um 23.01 und 23.26 Uhr ab Hauptbahnhof sowie um 23.04 Uhr und 23.28 Uhr ab Altstadt.

Weiterlesen: Maiwoche 2018 in Osnabrück – das Programm im Überblick