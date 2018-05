Engter. Die Sanierungsarbeiten an der Brücke über den Mittellandkanal zwischen Engter und Lappenstuhl stehen kurz vor dem Abschluss.

Bis zum 11. Mai 2018 sollen die Bauarbeiten dauern. So ist es auf Schildern am Rand der Landesstraße 78 zu lesen. Und tatsächlich sieht es danach aus, dass die vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt beauftragte Sanierung bis dahin abgeschlossen werden kann. Noch hindern die Baken zwar noch an der Durchfahrt, aber Baufahrzeuge und -geräte sind bereits abtransportiert worden.

Anfang März war die Straße in diesem Bereich vollgesperrt. Auto- und Lkw-Fahrer mussten seitdem lange Umwege über Bramsche in Kauf nehmen – sofern sie nicht ortskundig waren und eine der Nebenstraßen nutzten.

Vollsperrung Goethestraße

Die nächste Vollsperrung in Bramsche steht indes schon bevor – sie wird allerdings nur von kurzer Dauer sein: Die Goethestraße im Bereich zur B 68 wird vom 22. bis zum 23. Mai 2018 vollgesperrt, um Mängel im Bereich der Auf-und Abfahrt B 68 zu beseitigen. Eine Umleitungsstrecke für die Auf-und Abfahrt der B 68 über die Goethestraße wird eingerichtet und ausgeschildert.