Epe. Beim Schützenfest 2018 in Epe ist Jan Frankamp mit einem einzigen Schuss neuer Schützenkönig geworden. Zum neuen Kinderkönig ist Jonas Wetzel proklamiert worden.

Dies sowie das königliche Wetter ließen am Abend des zweiten Schützenfesttages Präsident Michael Kurz ins Schwärmen geraten. „Es war ein hervorragendes Wochenende. Wir haben wie jedes Jahr neue Majestäten bekommen. Die Wettkämpfe waren in jedem Bereich sehr gut besucht. Das Schützenfest wird vom Dorf gut angenommen. Der junge König zeigt, dass wir für die Jugend offen sind. Der Schützenverein Epe steht fest und geht aufrecht. Wir sind wir und bleiben wie wir sind und zeigen jedem Anderen, wer wir sind.“

Neun Kinder waren es, die sich beim Kinderschützenfest am Samstag an den Schießstand stellten und auf den Adler zielten. Am Ende wurden Jonas Wetzel Kinderkönig und mit Jolin Seep zum neuen Kinderkönigspaar gekrönt.

Ihnen zur Seite stehen die Ex-Kinderkönige Marie Krelage und Joost Wetzel sowie der Hofstaat, gebildet von Emma Frankamp mit Jan Bockstiegel, Frieda Hoppe mit Lieven Dietrichsen, Thalia Schlacht mit Gerrit Zimni, Sasha Kröger mit Rautke Zur Horst und Ciara Cocimano und Jakob Blendermann.

Für die Geschichtsbücher

Für eine Überraschung sorgte Jan Frankamp beim Großkönigschießen. Nachdem seine Schützenbrüder zuvor bereits den Adler gerupft und sich daran gemacht hatten, den Rumpf von der Befestigung zu holen, betrat der neue Großkönig den Schießstand mehr aus Jux, meinte, „von einem Schuss wird der Adler schon nicht fallen“, legte an und der Rumpf fiel ihm entgegen. Nun steht Jan Frankamp als „Ein-Schuss-König“ in den Geschichtsbüchern der Epe Schützen und regiert das nächste Jahr mit seiner Königin Isabell Jünger. Das Adjudantenpaar Hendrik Westerhaus und Isabell Zur Heide steht ihnen dabei zu Seite. Der Hofstaat setzt sich aus den Ex-Königen Brian Walker und Melanie Back-Krüger sowie aus Hanno Große Endebrock und Juliane Ossenbeck, Oliver Auf der Heide und Laura Frankamp, Heiner Hundeling mit Frau Katharina, Max Grünebaum und Jennifer Steinmeyer, Lukas Ossenbeck und Juliane Raske, Oliver Thomann und Monique Möllenkamp, Hendrik Thomann und Lara Stockhowe, Jonas Westerhaus und Lara Strehl, Niklas Tschöke und Shannen Kappen, Lars Freie und Wiebke Wolf, Philipp Thomann und Nele Borcherding sowie Andreas Nannemann zusammen.

Damenkönigin wurde Sonja Mergner. Lukas Ossenbeck stellt den aktuellen Jungschützenkönig und Uwe Kliesch ist Kaiser der Saison 2018/2019.