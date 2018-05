Hesepe. Einen gelungenen Auftakt in die „Grüne Saison 2018“ erlebten die Pferdesportler aus der Region auf dem Turnier des Reit- und Fahrvereins Hesepe.

Insgesamt 29 verschiedene Prüfungen für Dressur- und Springreiter, von der Führzügelklasse bis zur Springprüfung der Klasse M* mit Stechen, hatten die Organisatoren vom Heseper Verein für das dreitägige Turnier ausgeschrieben.

Rohde der Schnellste

Die höchstdotierten Prüfungen dieses Turnierwochenendes konnten die Zuschauer auf der Anlage des Vereins am Kiebitzweg verfolgen. Mit einem dritten Platz in Springprüfung der Klasse L, der Qualifikationsprüfung für den neuen Beresa Cup, zeigte sich Leonhard Rohde (RFV Hesepe) mehr als zufrieden. Zwar war Rohde im Sattel von Royal Princess mit 64,35 Sekunden der schnellste Reiter in dieser Prüfung, allerdings kassierte er vier Strafpunkte für einen Hindernisfehler. Siegreich in dieser Prüfung war Marvin Kochmann (1.Vehlager ZRFV) mit Pistol Pete, der mit 64,53 Sekunden nur geringfügig langsamer war, dafür aber genau wie der Zweitplatzierte, Florian Nissen (RFV St. Martinus Hagen) mit Zip my World P, ohne Fehler blieb. Platz vier und fünf in der Qualifikationsprüfung sicherten sich Kirsten Schuckmann (RFV Neuenkirchen/Bramsche) mit Chicago (4/65,25 Sek.) und ihre Vereinskollegin Franka Tobergte mit Lapento (4/65,84 Sek.).

In der Springprüfung der Klasse M* mit Stechen erging es Bernd Heye (RFV Alfhausen) mit Catana Do genaue wie Rohde im L-Springen. Heye war mit der achtjährigen Oldenburger Stute von Catan/Dr. Dolittle mit 39,51 Sekunden zwar der schnellste Reiter im Stechparcours, aber auch er kassierte vier Strafpunkte für einen Hindernisfehler. Sieger in dieser Prüfung wurde Angelos Touloupis (RFV Greven) mit Lola (0/39,69 Sek.). Platz drei sicherte sich Carsten Thien (RFV Fürstenau) mit Lybelle (4/41,87 Sek.). Vierte in dieser Prüfung wurde Luisa Flehinghaus (RV Engter) mit Cash Gold (4/44,46 Sek.)

Bei den Dressurreitern konnte sich Isabel Hein (RFV Merzen) mit Midori durchsetzten. Mit der Wertnote 7,80 verwies sie Louisa Arns-Krogmann (RFV Lohne) und Alexandra Kreimer (RG Melle-Ostenfelde) auf die Plätze zwei und drei.

Am zweiten Turniertag konnte sich Hubert Abing (RFV Neuenkirchen/Bramsche) mit Coeur de Lagune in der Zeitspringprüfung der Klasse L als schnellster Reiter in die Siegerliste der ersten Abteilung dieser Prüfung eintragen. Den Sieg in der zweiten Abteilung holte sich Jana Abing (RFV Neuenkirchen/Bramsche) mit Stakkudo.

Nachwuchs überzeugt

Bei den Nachwuchsreitern siegte Greta Hackmann (RFV Merzen) im Stilspringwettbewerb mit erlaubter Zeit im Sattel von Moritz. Sie bekam von den Wertungsrichtern für ihren Ritt die Note 8,0. Die silberne Schleife für den zweiten Platz sicherte sich die Balkumerin Lena Berling (RFV Neuenkirchen/Bramsche) mit Wanderkönigin (7,80) vor Vereinskollegin Larah Tatchen aus Ueffeln mit Mochito (7,70).

Den Sonderehrenpreis „Faires Abreiten“ erhielt Laura Walczyk (RV Engter). Gemeinsam mit Sponsorin Marie Sybel hatten die Wertungsrichter das Abreiten für die erste Abteilung der Ein-Sterne A-Dressur beobachtet. Beim sogenannten Abreiten werden die Pferde durch den Reiter oder die Reiterin für den Start in der nächsten Prüfung vorbereitet. Hier zeigte sich Laura Walczyk, die mit zwei Pferden in dieser Prüfung startete, im Sattel beider Pferde ein durchdachtes und Planvolles vorbereiten auf die Prüfung. Damit sicherte sich die Reiterin die Chance, einen Maßsattel zu gewinnen.

„Insgesamt war hier eher ein etwas wuseliges und chaotisches Abreiten zu beobachten“, so Marie Sybel. „Die Nachwuchsreiter sollten sich vielleicht noch mehr Gedanken über ihre Stärken und Schwächen, sowie über die ihres Pferdes machen, um auf den Punkt vorbereitet zu sein, so Sybel als Anregung für die anderen Nachwuchspferdesportler.