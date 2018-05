Ueffeln. Das Freibad Ueffeln ist seit Montagmittag wieder geöffnet. Verantwortliche und Besucher waren sich einig in der Hoffnung, dass 2018 nicht die letzte Saison sein wird.

Schon vor der offiziellen Eröffnung herrschte reger Andrang an der Kasse des Freibads. Es schien, als wollten manche Ueffelner und Bramscher gleich am ersten Öffnungstag durch ihren Besuch ein Zeichen setzen für den Erhalt des Freibads, für das die Entscheidung noch aussteht, ob es saniert oder doch geschlossen wird.

Dass Letzteres, also die Schließung, von niemandem gewollt wird, versicherte Bramsches Bürgermeister Heiner Pahlmann bei einer kurzen Ansprache zum Saisonstart. „Wir wissen alle, wie beliebt dieses Bad ist. Es zu erhalten, ist natürlich das Ziel. Aber es muss eben auch wirtschaftlich vertretbar sein“, so Pahlmann. Die Entscheidung darüber treffe nicht allein der Aufsichtsrat der Stadtwerke, sondern auch der Stadtrat. „In öffentlicher Sitzung wird das ganz transparent diskutiert und entschieden, so wie wir auch bislang schon dieses Thema in aller Offenheit dargestellt haben“, versicherte der Bürgermeister.

Angabe der Postleitzahl

Um einen umfassenden Überblick über den Ist-Zustand und die Perspektiven des Bades zu bekommen, erwarten die Stadtwerke in Kürze die Fertigstellung eines Beton-Gutachtens, wie deren Geschäftsführer Jürgen Brüggemann berichtete. „Außerdem bitten wir die Freibad-Besucher beim Eintritt um Angabe der Postleitzahl ihres Wohnortes, um Informationen über den Einzugsbereich zu erhalten“, so Brüggemann. Diesem Wunsch kamen die Besucher am Eröffnungstag gleich nach, außerdem gingen bereits einige Saisonkarten über den Tresen. Brüggemann führte zudem aus, das Freibad starte nun 45 Jahre nach seiner Eröffnung in die Saison. Dies sei „erneut auch durch die Unterstützung der DLRG bei der Badeaufsicht und durch das Engagement des Freundeskreises Freibad möglich, denen ich herzlich danken möchte.“

Dass nach dieser Saison „noch einmal mindestens 45 Jahre“ hinzukommen, das wünschte sich Ueffelns Ortsbürgermeister Wilhelm Clausing für das Freibad. Er hielt sich allerdings nicht länger mit diesem Thema auf, sondern warb für eine längere Öffnungszeit des Bades, „am besten ab 10 Uhr vormittags, um Senioren, aber auch unserer Grundschule entgegen zu kommen.“ Außerdem müsse auch bei schlechterem Wetter verlässlich geöffnet sein. „Viele kommen auch bei schlechterem Wetter, und viele von auswärts, weil sie wissen, dass das Wasser hier konstant um die 25 Grad warm ist. Dann dürfen sie aber nicht vor verschlossenen Türen stehen“, meinte Clausing.

Stadtwerke-Geschäftsführer Brüggemann gab dazu noch keine Zusage. Einem anderen Wunsch, besonders von jugendlichen Gästen, sei man allerdings nachgekommen: „Ab dieser Saison gibt es im Freibad Ueffeln WLAN.“

Öffnungszeiten und Eintrittspreise

Die Öffnungszeiten: Montags bis freitags 12 bis 20 Uhr; samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 20 Uhr. Der Eintrittspreis pro Tageskarte beträgt 3 Euro für Erwachsene und 1,50 Euro für Kinder und Jugendliche. Eine 10er-Tageskarte kostet für Erwachsene 25 Euro, für Kinder und Jugendliche 14 Euro. Saisonkarten: Erwachsene 50 Euro, Kinder/Jugendliche 30 Euro, Familien 70 Euro. Für Kunden der Stadtwerke (Strom und/oder Erdgas) gibt es die Saisontickets günstiger: 40 Euro für Erwachsene, 20 Euro für Kinder und Jugendliche, 50 Euro für Familien.