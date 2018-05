Bramsche. Die Hoffnung, der knapp verpassten Regionalliga-Meisterschaft einen Erfolg im Niedersachsen-Pokal (NBV) entgegenzusetzen, hat sich für die Basketballer der Ademax Red Devils Bramsche nicht erfüllt. Beim Final-Four-Turnier in Lamstedt mussten die TuS-Korbjäger bereits im Halbfinale die Segel streichen und ihre Endspielambitionen begraben.

Gegen die Ligakonkurrenz der SG FT/MTV Braunschweig setzte es für die Hasestädter eine herbe 58:101-Pleite.

Pokalsieger: OTB

Im direkt im Anschluss angepfiffenen Pokalfinale traf Braunschweig auf den Osnabrücker TB. Das interne Duell der 2. Regionalliga Nord/ West entschied der OTB mit 87:71 für sich und ist somit der neue NBV-Pokalsieger.

Für die Red Devils geht es am kommenden Wochenende mit dem nächsten Pokalwettbewerb weiter. Im Bezirkspokal treffen die TuS-Basketballer am Samstag, 12. Mai, auf den BSV Bingum. Spielbeginn in der BSV-Halle (Ziegeleistraße 6 in 26789 Leer-Bingum) ist um 16 Uhr.