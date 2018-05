Bramsche. Die Landesliga-Handballer des TuS Bramsche konnten ihr letztes Auswärtsspiel der Saison 2017/18 mit 30:21 bei der HSG Altes Amt Friesoythe gewinnen. Damit kann die Mannschaft am kommenden Wochenende den Aufstieg aus eigener Kraft perfekt machen.

Von Beginn an zeigte die Körpersprache der Bramscher deutlich, dass man die Spielkontrolle für sich beanspruchte. So führten die Hausherren aus Friesoythe dann auch nur ein einziges Mal während der gesamten Partie, als es in der dritten Minute 2:1 stand.

Golchert pariert stark

Dann erzielte Maurice Strubbe nach gut fünf Minuten das 3:2 für die Hasestädter. Bramsches Führung sollte bis zum Ende der Partie durchgehend Bestand haben. Obwohl das Tempospiel des TuS-Teams nach vorn durchaus nicht fehlerfrei lief, sorgten eine gute Abwehrarbeit und ein starker Keeper Kai Golchert dafür, dass dies kaum ins Gewicht fiel.

Stück für Stück wuchs der Vorsprung der Gäste an. Neben Golchert hob Spielertrainer Christoph Müller noch besonders die Leistungen von Joshua Friese und Strubbe heraus: „Joshua ist ja gerade erst fest in den Herren-Kader aufgerückt und hat den angeschlagenen Linus Kruse heute hervorragend vertreten. Maurice Strubbe aus unserer zweiten Mannschaft hat sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff überzeugt.“

Zur Schlüsselszene des Spiels kam es kurz vor dem Halbzeitpfiff. Nach einem Zweikampf äußerten einige Akteure hörbar ihren Unmut über die Schiedsrichterentscheidung. Deshalb mussten gleich zwei HSG-Spieler das Feld mit Zeitstrafen verlassen. Nur zwanzig Sekunden später traf es dann noch einen weiteren Friesoyther. So spielten die Bramscher fast zwei Minuten lang, und über die Halbzeitpause hinweg, mit dreifacher Überzahl.

Kurzzeitiger Ärger

In dieser Phase erhöhte der TuS von 14:9 auf 17:9. Damit war die Partie bereits so gut wie entschieden. Nach gut 45 Minuten lagen die Hasestädter deutlichen mit 25:12 in Front. Leider konnten sie diesen Vorsprung nicht komplett ins Ziel bringen. Kurzzeitig ärgerte sich Müller mit Blick auf die Tabellensituation darüber: „Wir hätten heute Dinklage auch vom Torverhältnis her überholen können, aber letztlich haben wir ein schweres Spiel souverän gewonnen.“

Im zweiten Durchgang erhielt auch A-Jugend-Keeper Patrick Kovaci einige Minuten Spielpraxis, wobei er bereits sichtlich souveräner agierte, als bei seinem Herren-Debüt in der Vorwoche, und einige Paraden zeigte.

Unter dem Strich war der Bramscher Auswärtssieg nie wirklich gefährdet und am Ende hieß es 30:21 für den TuS. Durch die Tabellenkonstellation haben es die Hasestädter nun in der eigenen Hand, mit einem Punktgewinn im letzten Saisonspiel gegen die Eickener Spielvereinigung den direkten Aufstieg in die Verbandliga perfekt zu machen. Die Partie findet am kommenden Samstag um 18 Uhr in der Realschulhalle statt. Müller dazu: „Darüber freuen wir uns sehr. Wir haben richtig Bock auf das Spiel.“

Für den TuS Bramsche spielten: Alexander Brockmeyer 11 Tore, Joshua Friese 6, Maurice Strubbe 4, Julian Göcke 3, Marc Clausing 2, Hendrik Buttke 1, Marcel Golchert 1, Linus Kruse 1, Christoph Müller 1, Kai Gellermann sowie Kai Golchert, Patrick Kovaci (beide TW).