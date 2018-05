Schmerztherapie Schwerpunkt in der Bramscher Psychosomatik MEC öffnen

Wenn der Körper Schmerzsignale aussendet, hat oft die Seele Probleme. In der Bramscher Psychosomatik, versucht man, den Betroffenen zu helfen. Symbolfotooto: Oliver Killig/dpa-Zentralbild/dpa

Bramsche. Schmerzen, Magen-Darm-Probleme, Hauterkrankungen, Herzrasen - und alle Werte sind in Ordnung. Die Psyche sendet Signale, die sich körperlich, oder mit dem Fachbegriff „somatisch“ bemerkbar machen. In der Fachklinik für Psychosomatik der Bramscher Niels-Stensen-Kliniken versucht man, diesen Menschen zu helfen. „Wir könnten spontan doppelt so viele Betten füllen, wie wir haben,“ sagt der neue Chefarzt Marc Eilers.