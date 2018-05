Kalkriese. Ein Pflanzenmarkt hat am Sonntag erstmals bei den „Gemüsegärtnern“ in Kalkriese stattgefunden. Viele Gartenfreunde waren gekommen, um sich ausführlich beraten zu lassen und junge Bio-Pflanzen zu kaufen.

Heide Kroning gehört schon lange zum Team der Gemüsegärtner in Kalkriese. Braungebrannt und mit einem freundlichen Lächeln berät sie gleich drei Kunden gleichzeitig. Sören Gödde aus Osnabrück ist einer davon. Er ist mit seiner Familie zum Jungpflanzenmarkt nach Kalkriese gekommen, um für seinen Garten junge Bio-Pflänzchen auszusuchen. „Nehmen Sie drei verschiedene Sorten Erdbeeren“, rät die Fachfrau. Zum Beispiel die Sorten Polka, Honeoye und Korona. Durch die versetzten Blütezeiten haben Sie dann fast den ganzen Sommer hindurch Früchte zum Ernten.“ Das überzeugt den Gartenbesitzer. Ohne auf den Preis zu gucken, vertraut er der Gemüsegärtnerin und nimmt außerdem noch eine ganze Kiste Monatserdbeeren, auch Wald-Erdbeeren genannt, als attraktiven Bodendecker mit. Eine Frage hat er aber doch noch. „Soll ich die Zwischenräume dann mit Mulch abdecken?“, will er wissen. „Nehmen Sie lieber Stroh“ – Gödde akzeptiert auch diesen Rat dankend an.

Mehr als 1000 Besucher

„Beratung ist das A und O“, erklärt der Senior-Chef der Gemüsegärtner, Burkhard Preckel. „Das Selbst-Gärtnern boomt. Aber vielen fehlt doch das Wissen. Auf unseren Marktständen können wir das nicht leisten, obwohl wir am Samstagmorgen in Osnabrück zurzeit sogar drei Fachkräfte am Pflanzenstand beschäftigen. Deshalb veranstalten wir diesen Pflanzenmarkt heute“, so Preckel. „Bis um 14 Uhr waren schätzungsweise um die 1000 Besucher da, auch aus den angrenzenden Landkreisen Vechta und Steinfurt“, so Preckel. Eine benachbarte Wiese diente als Parkplatz. An der zentralen Kasse stand die im Unternehmen für Logistik zuständige Frauke Thörner. „Tomaten waren heute der Renner. Und Erdbeeren, die gingen auch richtig gut weg“, so die Kassiererin, die alle Hände voll zu tun hatte.

Vortrag von Professor Zucchi

Bei wolkenlosem Himmel und viel Sonnenschein genossen die Marktbesucher die entspannte Atmosphäre, machten zwischendurch Halt am Kaffeestand oder hörten dem Biologieprofessor Herbert Zucchi aus Osnabrück bei seinem Vortrag zum Thema „Biodiversität“ zu. Jeanne Holstein aus Bramsche hatte zwei neue Pfefferminzstauden ergattert. „After Eight“ und „Kölnisch Wasser“, so die Namen der extravaganten Sorten. Sie sollen neben den bereits sieben vorhandenen Pfefferminzstauden in ihrem Garten einen Platz finden. „Mir wurde gesagt, dass sie beim Sprengen an trockenen Sommertagen duften sollen“, freut sich die Gartenbesitzerin schon jetzt. Ehemann Uli hatte eine rankende Weinpflanze unterm Arm und freut sich ebenfalls auf seinen neuen „Rotwein“.

Nach der guten Resonanz bei der Premiere soll es im nächsten Jahr „auf jeden Fall“ erneut einen Pflanzenmarkt in Kalkriese geben, kündigten die Gemüsegärtner an.