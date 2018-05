Bramsche. „Für Bildung braucht man keine Papiere“ heißt ein kleines Video, mit dem die AG „Schule ohne Rassismus“ des Bramscher Greselius-Gymnasiums darauf aufmerksam machen möchte, dass auch Kinder ohne geklärten Aufenthaltsstatus in Deutschland eine Schule besuchen möchte. Die Sequenz ist online, aber die Schülerinnen wünschen sich noch mehr Resonanz.

Seit einigen Jahren firmiert das Bramscher Gymnasium als „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“. Einige Projekte hat es in diesem Zusammenhang schon gegeben - und die rege Arbeitsgemeinschaft unter Leitung von Politiklehrerin Daniela Solbrig. Mit verschiedenen Vereinen, Organisationen und Einzelpersonen sind die Schülerinnen, die fast alle derzeit noch im Abitur stecken, in dieser Zeit in Kontakt getreten, darunter auch mit dem Allgemeinmediziner Dr. Paul Krause, der sich selbst stark in der Flüchtlingshilfe engagiert. Der Arzt machte die AG-Mitglieder darauf aufmerksam, dass seit 2010 deutsche Schulen von der Pflicht befreit sind, Kinder ohne legalen Aufenthaltsstatus den Behörden zu melden, dies aber offenbar an vielen Schulen gar nicht bekannt sei. Für die betroffenen Kinder bedeute das Unwissen der Schulen einen Ausschluss von Bildungschancen, die irgendwann vielleicht eine gelungene Integration ermöglichen könnten.

Die Schülerinnen setzten sich zum Ziel, diese „bewusste Gesetzeslücke“ (AG-Mitglied Sharleen Miebach) einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Die Idee, die Konsequenz fehlender Bildungschancen in einem Video zu veranschaulichen, war geboren. Der Umsetzung gingen umfangreiche Recherchen voran, erzählen Sharleen Miebach und Judith Heidebreck, schließlich sollte alles juristisch unangreifbar sein. Dann folgte das Skript.

Zum Inhalt: Nashrin kommt aus Afghanistan und ist mit ihrem Bruder und ihren Eltern von dort nach Deutschland geflohen. Die Flucht war lang und gefährlich. Ihr Asylantrag wird abgelehnt. Sie tauchen unter. Nasrin und Samir würden gern zur Schule gehen, aber die Eltern haben Angst, es könnte herauskommen, dass sie illegal in Deutschland sind. Wie es mit den Geschwistern weitergeht, verrät die kleine Geschichte, die die Gymnasiastinnen in mehrtägiger Arbeit visuell umgesetzt und schließlich im Osnabrücker Medienzentrum fertiggestellt haben.

Inzwischen ist das Video im Internet zu finden unter https://www.youtube.com/watch?v=ofjcN_AR9oQ&t=124s, aber die Schülerinnen wünschen sich noch mehr Resonanz. Schulintern machen sie deshalb auf ihr Projekt aufmerksam, sie sprechen Vereine an, die in der Flüchtlingshilfe tätig sind und haben bei einer Tagung der niedersächsischen „Schulen ohne Rassismus“ dafür geworben.





Lehrerin Daniela Solbrig ist jedenfalls voll des Lobes für das Engagement der Jugendlichen: „Es ist eine rein freiwillige AG, die auch in unter das Ganztagsangebot fällt. Da muss man schon richtig Lust haben“. Jetzt möchte die Pädagogin jüngere Schüler für das Thema „Schule ohne Rassismus“ begeistern.

Das Schulmotto selbst beschränkt sich allerdings nicht auf diesen einen Aspekt. „Schule mit Courage“ heißt es weiter auf den Shirts, die sich das Team zum Fototermin angezogen hat. „In letzter Zeit haben wir uns viel mit Sexismus, sexuellen Übergriffen, Genderfragen und auch mit dem Thema Homophobie beschäftigt“, erläutert Solbrig. Aus den Überlegungen entstand eine lebensgroße Holzpuppe, die jetzt in der Pausenhalle darauf aufmerksam macht, dass dumme Anmache nichts ist, was nur weit weg passiert. Der Rock der Puppe ist in der Höhe verschiebbar. Je nachdem, wieviel Bein sichtbar wird, erscheinen Klassifizierungen: prüde, altmodisch, langweilig, neckisch, frech, billig, schlampig oder Hure. Letztlich auf dem Slip die Frage: „Was geht dich das an?“ „Warum werden Frauen immer noch nach solchen Äußerlichkeiten beurteilt?“, fragen die jungen Frauen.