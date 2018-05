jup Bramsche. Auf Initiative der Heilpädagogischen Hilfe Bersenbrück (HpH) zeigte das Universum in Bramsche einen Film über Angststörungen und Depressionen. Viele Zuschauer waren gekommen und nutzten im Anschluss die Gelegenheit, Fragen zu stellen und von ihren Erfahrungen zu berichten.

„Es kann jeden treffen. Jede fünfte Person in Deutschland erkrankt in ihrem Leben psychisch. Dabei sind Frauen doppelt so oft betroffen, wie Männer“, eröffnete Silke Tiltmann-große Sextro von der HpH den Filmabend zum Thema Angststörung und Depressionen. Ziel der HpH Bersenbrück war es, über das Medium Film, möglichst vielen Menschen das Thema psychische Erkrankung in seinen verschiedenen Facetten näher zu bringen.

Unterstützung gab es an diesem Abend von der Niels-Stensen-Klinik Bramsche, die eine eigenständige Klinik für Psychosomatik betreibt. Die besetzten Plätze im Bramscher Kino ließen darauf schließen, dass das Interesse am Thema groß ist. Um die 60 Zuschauer, darunter sechs Männer, waren erschienen. Im Film „Hedi Schneider steckt fest“ geht es um eine lebenslustige Mittdreißigerin, bei der quasi aus heiterem Himmel eine Angststörung auftritt. Weder Therapeuten, Freunde noch Familienmitglieder können ihr helfen. Sie fühlt sich in ihrem eigenen Leben fremd, worunter insbesondere die Beziehung zu ihrem Lebensgefährten Uli leidet und alles aus den Fugen gerät.

Viele Fragen

Im Anschluss an den eineinhalbstündigen Film stand die Psychologin der Niels-Stensen-Klinik Bramsche, Lisa Michalzik, gemeinsam mit Tiltmann-große Sextro für Fragen und Anmerkungen zum Film bereit. Die kamen in großer Menge. „Warum sind Frauen stärker betroffen, als Männer“, wollte eine Zuschauerin wissen? „Vielleicht, weil Frauen sich eher trauen mit dem Thema zum Arzt zu gehen“, vermutete die Psychologin. Studien kenne sie dazu leider nicht. Im Alter kehre sich die Situation allerdings um. Dann seien Männer, aufgrund ihrer meist geringeren sozialen Kontakte, stärker betroffen, so die Psychologin.

Gleich mehrere benannten das Problem, dass man oft monatelang auf einen Therapieplatz warten müsse, wenn man Hilfe sucht. Michalzik riet dazu, dann die psychotherapeutischen Ambulanzen in Kliniken, die es auch in Bramsche gebe, zu nutzen. Außerdem nannte sie die Uni Osnabrück mit ihrer poliklinischen Ambulanz, an die man sich auch wenden könne. Tiltmann-große Sextro wies außerdem auf die psychologischen Beratungsstellen von Caritas und Pro Familia hin, die auch bei Problemen in der Familie helfen können.

Mehr Jugendliche mit psychischen Erkrankungen?

Ein weiteres Thema war die gefühlte Zunahme psychischer Erkrankungen bei Jugendlichen. Woran liegt es, und wie könne man helfen, wenn die Betroffenen selbst keine Hilfe annehmen wollen? Auch hier vermutete Michalski eher, dass das Thema mittlerweile schon etwas gesellschaftsfähiger geworden sei und sich deshalb mehr Jugendlichte trauen würden, sich Angehörigen oder Ärzten anzuvertrauen. Sie riet gerade bei Kindern und Jugendlichen zu möglichst niederschwelligen Angeboten. So könne man etwa den Betroffenen auf eine Selbsthilfegruppe aufmerksam machen oder ihn zu einem Beratungstermin begleiten. In diesem Zusammenhang meldeten sich betroffene Eltern zu Wort, die beklagten, dass es in Bramsche keine Selbsthilfegruppe speziell für Jugendliche gebe.

Nächster Film am 19. November

Die HpH möchte das Thema „Kinder- und Jugendpsychiatrie“ in einem nächsten Filmabend mit anschließendem Gespräch aufgreifen. Am 19. November zeigt das Universum dann den Film „4 Könige“. Er handelt von den vier Teenagern Alex, Lara, Timo und Fedja, die über die Weihnachtstage in eine Jugendpsychiatrie geschickt werden, da die Konflikte zu Hause zu eskalieren drohen. Während draußen jeder die besinnlichen Tage im Kreise seiner Lieben verbringt, haben die vier nur sich selbst… Chefarzt der Kinder- und Jugendklinik in Neuenkirchen-Vörden, Dr. Andreas Romberg, steht dann für Fragen zur Verfügung.