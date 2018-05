Ein Geburtstagsständchen brachten die Kinder der Kita St. Martinus. Fotos: Judith Perez

jup Bramsche. Anlässlich des 10-jährigen Bestehens des Senioren-Pflegeheims St. Martinus an der Hermann-Bohne Straße in Bramsche fand am Wochenende eine bunte Geburtstagsfeier statt. Nach einem Wortgottesdienst mit Pfarrer Tobias Kotte begrüßten Pflegedienstleiterin Daniela Schmalkuche und Geschäftsführer Berthold Eich die Bewohner des Hauses.